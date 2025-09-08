KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı?

KYK yurt başvuru sonuçları, 5 Eylül itibarıyla tamamlanan başvuru sürecinin ardından öğrenciler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Başvurular 6 Eylül 2025 tarihine kadar devam edecek ve ardından değerlendirme aşamasına geçilecek. KYK, başvuruları titizlikle inceleyerek sonuçları belirlenen tarihte kamuoyuna duyuracak. KYK yurt başvuru sonuçları ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK yurt başvuru sonuçları, başvuruların 6 Eylül'de sona ermesinin ardından en geç 15 Eylül'e kadar açıklanacak. Sonuçların duyurulmasının ardından kesin kayıt dönemi başlayacak ve bu dönemde kayıt yaptırmayan öğrencilerin yerine yedek yerleştirmeler yapılacak. Yedek yerleştirme işlemleri ise yıl boyunca devam edecek.

YURT BAŞVURUSUNDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN ADIMLAR!

KYK yurt başvuruları E-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilmektedir.

Başvuru süreci toplamda 9 adımdan oluşmaktadır.

Başvuru sırasında bazı kişisel ve eğitim bilgileri talep edilmektedir.

Örgün eğitime kayıtlı olmayan öğrenciler başvuru yapamaz.

Öğretim kurumlarından 6 aydan fazla uzaklaştırma cezası alan öğrenciler yurt başvurusunda bulunamaz.

Sabıka kaydı bulunan adaylar KYK yurtlarından yararlanamaz.

6 ay veya daha uzun süreli hapis cezası olan öğrenciler başvuru yapamaz.

Bulaşıcı hastalığı bulunan kişiler yurt imkanlarından faydalanamaz.

Akıl ve ruh sağlığı yerinde olmayan adaylar yurt başvurusu yapamaz.

Yurt başvurusunda bulunulan belediye sınırları içinde ailesi ikamet eden öğrenciler KYK yurtlarından yararlanamaz.

KYK YURT BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN BİTTİ?

Yurt başvuru süreci 2 Eylül Salı günü resmen başlamış olup, öğrenciler başvurularını yapmaya başladı. Başvurular 6 Eylül Cumartesi günü saat 23.59 itibarıyla sona erdi. Bu tarihten sonra yapılan başvurular geçersiz sayılacak ve değerlendirmeye alınmayacaktır. Öğrenciler, belirtilen süre içinde başvurularını tamamlayarak yurt imkanlarından faydalanma şansı elde ettiler.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILIYOR?

2025-2026 eğitim-öğretim yılı üniversitelerde genellikle Ekim ayının ilk haftasında başlıyor. Çoğu üniversitede yeni dönem dersleri, 6-13 Ekim tarihleri arasında açılacak. Ancak üniversiteler arasında farklılık gösterebilen kayıt ve ders başlangıç tarihleri için öğrencilerin kendi okullarının resmi duyurularını takip etmeleri önem taşıyor. Yatay geçiş, ek kayıtlar ve hazırlık sınıfı gibi işlemler ise genellikle Eylül ayının son haftasında tamamlanıyor. Böylece öğrenciler yeni akademik yıla eksiksiz bir şekilde başlayabiliyor.