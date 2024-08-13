KYK KREDİ/BURS BAŞVURUSU 2024 | KYK burs-kredi başvuruları ne zaman, hangi tarihte başlıyor? KYK yurt başvuruları başladı mı?

Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından 2024 KYK burs başvuruları ne zaman başlayacağı ve KYK yurt başvuruları hangi tarihte alınıyor, başladı mı soruları merak ediliyor. KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak 2024? KYK yurt başvuruları hangi tarihte alınıyor, başladı mı? Detaylar haberimizdedir…

KYK BURS VE KREDI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2024?

GSB Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun 2024-2025 dönemi burs ve öğrenim kredisi başvuru süreçleri henüz duyurulmadı. Önceki dönemde başvurular 12 Ekim'de başlamıştı.

KYK BURS VE KREDI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Burs ve kredi başvuruları her yıl e-Devlet üzerinden alınmaktadır. Başvuru sırasında öğrencilerden ekonomik, sosyal ve eğitim durumlarına ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan verilerle karşılaştırılarak doğruluğu teyit edilmektedir. Değerlendirme sonucunda bütçe durumu dikkate alınarak belirlenen sayıda öğrenciye burs verilirken, mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere öğrenim kredisi bağlanmaktadır.

Öğrenim kredisinden yararlanabilecek öğrenciler şunlardır:

Ön lisans öğrencileri

Lisans öğrencileri

İki yıllık programlardan mezun olup, dört yıllık programlara dikey geçiş sınavı ile kayıt yaptıran öğrenciler (intibak sınıfında öğrenim kredisi verilmez)

Yüksek lisans (Master ve Doktora) öğrencileri

KYK YURT BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

2023-2024 eğitim dönemi için KYK yurt başvuruları 29 Ağustos 2023 tarihinde başlamıştı. Bu yıl da yurt başvuru sürecinin ağustos ayının son haftasında başlaması öngörülüyor.

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı yurtlara başvurular e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilecek.