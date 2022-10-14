Öğretim hayatı boyunca birçok öğrencinin faydalanmakta olduğu, Kredi ve Yurtlar Kurumu – KYK tarafından sağlanmakta olan KYK Kredi başvurusu ne zaman? Sorusu 2022-2023 eğitim öğretim yılı içerisinde hangi tarihte yapılacağını merak edenler tarafından araştırılıyor. Konuyu merak eden öğrenciler 2022 – 2023 KYK Kredi başvuruları hangi tarihte başlayacak? Sorusunu da sık sık araştırıyor. Peki, KYK Kredi başvurusu ne zaman? 2022 – 2023 KYK Kredi başvuruları hangi tarihte başlayacak?

KYK Kredi başvurusu ne zaman? Sorusu 2022-2023 eğitim öğretim yılının başlaması ile birlikte birçok öğrencinin merak ettiği soruların başında geliyor. Öğrencilere destek olması amacı ile birlikte Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından sağlanmakta olan kredi, öğrenciler tarafından da yoğun ilgi görüyor. Bu nedenle birçok öğrenci KYK Kredi başvurularının ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki, KYK Kredi başvurusu ne zaman? 2022 – 2023 KYK Kredi başvuruları hangi tarihte başlayacak?

KYK KREDİ BAŞVURUSU NE ZAMAN?

2022-2023 eğitim öğretim yılı için KYK Kredi başvurularına istinaden net bir tarih Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından belirtilmedi fakat bu tarihi geçtiğimiz yıllara bakarak KYK Kredi başvuru tarihini öngörmek mümkün. Geçtiğimiz yıl 5 Kasım'da başlayan KYK burs başvuruları 8 Kasım'da sona ermişti.

KYK KREDİ VE BURS ÖDEMELERİ NE KADAR?

2022 yılı KYK kredi ve burs ücretleri şu şekilde:

Lisans öğrencileri 850 lira

Yüksek lisans öğrencileri 1700 lira

Doktora öğrencileri 2 bin 550 lira

KYK BURS BAŞVURU ŞARTLARI

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.

Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.