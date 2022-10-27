KYK borç faizleri hakkında son gelişmeler yakından takip ediliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından KYK borçları ile uzun süredir devam eden kapsamlı çalışmaların tamamlandığı belirtilirken geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, KYK faizleri ne zaman silinecek? KYK borçları ne zaman silinecek?

KYK borcu faizleriyle ilgili çalışmalarda son durum vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. KYK borcu faizlerinin silineceğinin duyurulmasının ardından borçların ne zaman silineceği çok sayıda kişi tarafından araştırılıyor. Peki, KYK faizleri ne zaman silinecek? KYK borçları ne zaman silinecek? İşte detaylar haberimizde...

KYK FAİZLERİ NE ZAMAN SİLİNECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kredi geri ödemelerinin herhangi bir enflasyon farkı veya faiz uygulaması olmaksızın sadece alınan kredi rakamı üzerinden yapılması kararını aldık. Bu uygulamadan hâlen kredi geri ödemesi yapan tüm gençlerimiz yararlanabilecek. Böylece kredi geri ödemelerinde 26 milyar liradan fazla bir yükü gençlerimizin üzerinden kaldırmış olduk" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekimde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin faaliyetlerinin başlamasıyla yapılacak kanuni düzenlemeyle hayata geçecek bu uygulamayla mezun olup geri ödemesi başlayacak 1 milyon 49 bin kredi almış ancak henüz mezun olmamış 812 bin, geri ödemesi vergi dairelerince takip edilen 1 milyon 295 bin olmak üzere, toplam 3 milyon 157 bin gencin öğrenim kredisi sorununu ortadan kaldıracaklarını söyledi.

KYK KREDİ FAİZLERİ SİLİNDİ Mİ?

KYK kredi borçlarının faizleri silinecek. KYK'dan kredi alan öğrenciler, aldıkları borç miktarını mezuniyetlerinden 2 sene sonra ödeyecek.

KYK BORCU FAİZSİZ ÖDENECEK

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanunu'nda yapılan değişiklikle, öğrenim kredisi alanlar, borçlarını, aldıkları miktar kadar ödeme yapacak.

Öğrenim kurumundan mezun olan ya da herhangi bir nedenle öğretim kurumuyla ilişiği kesilenler, 2 yıl sonra başlamak üzere, kredi aldığı kadar sürede ve aylık dönemler halinde borcunu ödeyecek.

Borçlu borcunu erteleme talebinde bulunduğunda, borçlunun çalışmadığının SGK'den teyit edilmesi halinde, ilk yıl herhangi bir ilave olmadan, sonraki yıllarda ise her yıl için verilen miktara yüzde 10 eklenerek kredi borcu hesaplanacak. Ancak ilgili yılda TÜFE'nin yüzde 10'dan az olması halinde bu oran uygulanacak. Erteleme işlemi en fazla üç defa yapılabilecek.

Ödemenin askerlik dönemine denk gelmesi halinde, borçlunun talebi üzerine herhangi bir ilave yapılmaksızın askerlik döneminin sonuna kadar kredi borcu ertelenecek.

Maddi veya hukuki nedenlerle takibinde yarar bulunmayan ve yılları bütçe kanunlarında gösterilen miktarları aşmayan kredi borçları terkin edilecek.

Katkı kredisi borcu ödemelerinde de bu esaslar uygulanacak.

Süresinde ödenmeyen taksitlere, vadesinden itibaren gecikme zammı hesaplanacak. Taksitlerin, son taksitin vade tarihine kadar ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, ödenmeyen taksit tutarları takip edilmek üzere ilgili vergi dairesine bildirilecek. Taksitler için zaman aşımı süresinin belirlenmesinde, son taksitin vade tarihi esas alınacak. Vergi dairelerince bu alacaklarla ilgili olarak yapılan tahsilatlar, takip eden ayın sonuna kadar Gençlik ve Spor Bakanlığına aktarılacak.