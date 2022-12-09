KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu öğrenciler tarafından başvuruların bittiği günden beri sıklıkla yanıt arıyor. Peki, KYK burs sonuçları sorgulama 2022! GSB KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2022-2023?

Öğrenciler 2023 KYK burs sonuçları açıklandı mı sorusuna yanıt arıyor. Devlet bursu fiyatı yapılacak açıklama ile bu yıl lisans, yüksek lisans ve doktora için aratacak. Peki, KYK burs sonuçları sorgulama 2022! GSB KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2022-2023? İşte detaylar haberimizde...

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Gençlik ve Spor Bakanlığı, KYK burs sonuçları için herhangi bir tarih açıklamadı. Ancak her yıl başvuru ve sonuç takvimi benzerlik gösteriyor.

2021 yılında alınan KYK burs başvuruları 10 Kasım'da sona ermişti. Burs başvuru sonuçları ise 15 Aralık tarihinde erişime açıldı.

2022 yılında burs başvuru işlemleri ise 16 Kasım tarihinde kapandı. 2022-2023 eğitim öğretim yılında burs başvuru sonuçlarının bu takvim doğrultusunda burs sonuçlarının Aralık ayının son haftasında erişime açılması bekleniyor.

KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Geçtiğimiz yıl KYK burs başvuruları 10 Kasım'da sona ermiş, sonuçlar ise 15 Aralık 2021 tarihinde ilan edilmişti.

2021 yılı bilgileri baz alındığında bu sene de başvuru sonuçlarının aralık ayının son haftasında açıklanması ön görülüyor. Ancak konu hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi. KYK burs ve kredisi ödemeleri her ay, öğrencinin TC kimlik numarasının son rakamına göre ayın 6. ve 10. günleri arasında hesaplanarak yatırılıyor.