KYK burs neye göre çıkar merak ediliyor. Bakan Kasapoğlu, 2022/2023 burs ve öğrenim kredisi sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Başvuru yapan öğrenciler sonuçlarını kontrol ederken KYK burs neye göre çıkar, kimlere burs verilir? KYK burs neye göre verilir? KYK burs kimlere çıkar? Soruları gündeme taşındı.

Bakan Kasapoğlu, 2022/2023 burs ve öğrenim kredisi sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Başvuru yapan öğrenciler sonuçlarını kontrol ederken KYK burs neye göre çıkar, kimlere burs verilir? KYK burs neye göre verilir? KYK burs kimlere çıkar? Soruları gündeme taşındı. Peki, KYK burs neye göre çıkar? İşte detaylar...

KYK BURSTAN KİMLER YARARLANABİLİR?

Ön lisans öğrencileri

Lisans öğrencileri

Ön lisans mezunu olup lisans eğitimi veren okullara ara vermeden

Dikey Geçiş Sınavı ile kayıt yaptıran öğrenciler

Hazırlık sınıfında okuyanlar dışındaki lisansu¨stu¨ öğrenim gören

Öğrenciler

Vakıf u¨niversitesi öğrencileri

İkinci öğretim öğrencileri

Öncelikli Öğrenci Ne Demek?

Şehit çocukları (şehit bekâr ise bekâr kardeşi)

Gazi çocukları (gazi bekâr ise kendisi)

Sağlık kurulu raporu ile %40 ve u¨zerinde engelli olduğu tespit edilen öğrenciler

Anne ve babası vefat etmiş olanlar

Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı yetiştirme yurtlarında barınarak tamamlayanlar

Lise ve dengi öğrenimlerini Daru¨şşafaka Lisesinde tamamlayanlar

Bakanlık tarafından belirlenen kıstaslara göre amatör milli sporcu olan öğrenciler

ÖSYM sınavında sayısal, sözel, eşit ağırlık ve dil puan tu¨rlerinde ham puan bazında ilk yu¨ze giren öğrenciler öncelikli öğrenci statu¨su¨nde değerlendirilmektedir.

BURS NEDİR?

Yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs/Kredi Verilmesine İlişkin Kanun hükümlerine göre karşılıksız verilen paradır.

ÖĞRENİM KREDİSİ NEDİR?

Yüksek öğrenim gören T.C. vatandaşı öğrencileri maddi yönden desteklemek, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri yüksek öğretim kurumlarının normal öğrenimi süresince verilen, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç paradır. Öğrenim kredisi borcu; öğrenciye normal öğrenimi süresince verilen miktarlara Türkiye İstatistik Kurumu Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki artışlar uygulanarak, hesaplanacak miktarın ilave edilmesi ile tespit edilir.