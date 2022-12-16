KYK burs neye göre çıkar, kimlere burs verilir? KYK burs neye göre verilir? KYK burs kimlere çıkar?
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KYK burs neye göre çıkar merak ediliyor. Bakan Kasapoğlu, 2022/2023 burs ve öğrenim kredisi sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Başvuru yapan öğrenciler sonuçlarını kontrol ederken KYK burs neye göre çıkar, kimlere burs verilir? KYK burs neye göre verilir? KYK burs kimlere çıkar? Soruları gündeme taşındı.
Bakan Kasapoğlu, 2022/2023 burs ve öğrenim kredisi sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Başvuru yapan öğrenciler sonuçlarını kontrol ederken KYK burs neye göre çıkar, kimlere burs verilir? KYK burs neye göre verilir? KYK burs kimlere çıkar? Soruları gündeme taşındı. Peki, KYK burs neye göre çıkar? İşte detaylar...
- Ön lisans öğrencileri
- Lisans öğrencileri
- Ön lisans mezunu olup lisans eğitimi veren okullara ara vermeden
- Dikey Geçiş Sınavı ile kayıt yaptıran öğrenciler
- Hazırlık sınıfında okuyanlar dışındaki lisansu¨stu¨ öğrenim gören
- Öğrenciler
- Vakıf u¨niversitesi öğrencileri
- İkinci öğretim öğrencileri
Öncelikli Öğrenci Ne Demek?
- Şehit çocukları (şehit bekâr ise bekâr kardeşi)
- Gazi çocukları (gazi bekâr ise kendisi)
- Sağlık kurulu raporu ile %40 ve u¨zerinde engelli olduğu tespit edilen öğrenciler
- Anne ve babası vefat etmiş olanlar
- Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı yetiştirme yurtlarında barınarak tamamlayanlar
- Lise ve dengi öğrenimlerini Daru¨şşafaka Lisesinde tamamlayanlar
- Bakanlık tarafından belirlenen kıstaslara göre amatör milli sporcu olan öğrenciler
- ÖSYM sınavında sayısal, sözel, eşit ağırlık ve dil puan tu¨rlerinde ham puan bazında ilk yu¨ze giren öğrenciler öncelikli öğrenci statu¨su¨nde değerlendirilmektedir.
Yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs/Kredi Verilmesine İlişkin Kanun hükümlerine göre karşılıksız verilen paradır.
Yüksek öğrenim gören T.C. vatandaşı öğrencileri maddi yönden desteklemek, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri yüksek öğretim kurumlarının normal öğrenimi süresince verilen, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç paradır. Öğrenim kredisi borcu; öğrenciye normal öğrenimi süresince verilen miktarlara Türkiye İstatistik Kurumu Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki artışlar uygulanarak, hesaplanacak miktarın ilave edilmesi ile tespit edilir.