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Kuzey Tunçelli kimdir? Kuzey Tunçelli kaç yaşında, nereli, branşı ne?

Kuzey Tunçelli kimdir? Kuzey Tunçelli kaç yaşında, nereli, branşı ne?
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MİLLİ yüzücü Kuzey Tunçelli, Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda erkekler 1500 metre serbestte 14: 20.64'lük derecesiyle gençler dünya rekoru kırarak bronz madalya kazandı. Peki, Kuzey Tunçelli kimdir? Kuzey Tunçelli kaç yaşında, nereli, branşı ne?

Milli yüzücü Kuzey Tunçelli, Macaristan'da düzenlenen Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda 1500 metre serbestte 14:20.64'lük derecesiyle gençler dünya rekoru kırarak bronz madalya kazandı. Kuzey, büyüklerde dünya şampiyonası madalyası kazanan ilk Türk yüzücü olma özelliğini de taşıyor. Kuzey Tunçelli kimdir? Kuzey Tunçelli kaç yaşında, nereli, branşı ne?

KUZEY TUNÇELLİ KİMDİR?

Akademisyen Oylum Tunçelli ve emekli bankacı Melih Tunçelli'nin tek çocuğu olan Kuzey Tunçelli yüzmeye 8 yaşında, Kocaeli'deki Yıldızlar Yüzme Kulübü'nde başladı. İlk yüzme derslerini Kamer Gözüm'den alan Tunçelli o tarihlerden beri çalışmalarını antrenörü Aykut Çelik'le sürdürmektedir. 2021 yılının Kasım ayından bu yana Fenerbahçe Spor Kulübü'nün lisanslı sporcusudur.

Doğum : 30 Ağustos 2007 (17 yıl yaşında), Kocaeli

Boy : 1,86 m

MİLLİ yüzücü Kuzey Tunçelli, Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda erkekler 1500 metre serbestte 14: 20.64'lük derecesiyle gençler dünya rekoru kırarak bronz madalya kazandı.Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda 17 yaşındaki milli yüzücü Kuzey Tunçelli, erkekler 1500 metre serbestte 14: 20.64'lük derecesiyle bronz madalya kazandı. Bu başarısıyla büyüklerde dünya şampiyonası madalyası kazanan ilk Türk yüzücü olan Kuzey, gençler dünya rekorunu da kırmayı başardı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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