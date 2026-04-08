Kuzey Kore'nin "tanımlanamayan bir roket" fırlattığı bildirildi

Kuzey Kore'nin 'tanımlanamayan bir roket' fırlattığı bildirildi
Kuzey Kore ile Güney Gore arasında bu yılın başında sınır ötesinde insansız hava araçları uçurulması nedeniyle yaşanan gerilim büyüyor. Güney Kore Genel Kurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin sabah saatlerinde tanımlanamayan bir roketi Doğu Denizi'ne fırlattığını açıkladı.

  • Kuzey Kore, Doğu Denizi'ne tanımlanamayan bir roket fırlattı.
  • Kuzey Kore, dün Pyongyang bölgesinden fırlattığı tanımlanamayan bir roketin başarısız olduğu ve kaybolduğu bildirildi.
  • Kuzey Kore, 10 Ocak'ta sınırlarına düşen bir insansız hava aracı nedeniyle Güney Kore'yi hava sahası ihlaliyle suçladı.

Kuzey Kore'nin, Doğu Denizi'ne (Japon Denizi) "tanımlanamayan bir roket" fırlattığı bildirildi.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Genel Kurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin sabah saatlerinde tanımlanamayan bir roketi Doğu Denizi'ne fırlattığını açıkladı.

FIRLATIŞIN ARDINDAN KAYBOLMUŞTU

Kuzey Kore'nin dün de Pyongyang bölgesinden tanımlanamayan bir roket fırlattığı, başarısız olduğu anlaşılan fırlatışın ardından roketin kaybolduğu bildirilmişti.

Fırlatışların, iki ülke arasında bu yılın başında sınır ötesinde insansız hava araçları (İHA) uçurulması nedeniyle yaşanan gerilimin ardından gelmesi dikkat çekti.

 İHA GERİLİMİ 

Kuzey Kore, 10 Ocak'ta sınırlarına düşen İHA nedeniyle Güney Kore'yi ülkenin hava sahasını ihlal etmekle suçlamıştı.

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, Kuzey Kore'de düşen İHA'nın incelenmesine ilişkin soruşturma talimatı vermiş ve olaydan dolayı üzüntü duyduğunu bildirmişti.

Güney Kore'de savcılık, 3 kişi hakkında Kuzey Kore'ye İHA uçurdukları gerekçesiyle kovuşturma başlatmıştı.

Kaynak: AA
