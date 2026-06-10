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Kuzey İrlanda’da iç savaş görüntüleri: Evler ve araçlar ateşe verildi!

Kuzey İrlanda’da iç savaş görüntüleri: Evler ve araçlar ateşe verildi!
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Belfast'ta Sudanlı sığınmacıya yapılan saldırı sonrası kontrol kaybedildi. Şehirdeki protestolar durdurulamıyor, sokaklar savaş alanına döndü.

Kuzey İrlanda’nın başkenti Belfast, adli bir vakanın ardından başlayan göçmen karşıtı protestolarda tam anlamıyla kontrolü kaybetti. 

Pazartesi gecesi Sudanlı bir sığınmacının gerçekleştirdiği bıçaklı saldırıyı bahane ederek sokaklara dökülen maskeli ve siyah giyimli yüzlerce protestocu, emniyet güçlerinin tüm müdahalelerine rağmen durdurulamıyor. Şehirde kontrol altına alınamayan şiddet dalgası; paylaşımlı göçmen konutlarını, toplu taşıma araçlarını, sivil otomobilleri ve yabancılara ait işletmeleri küle çevirirken, sokaklarda adeta bir iç savaş görüntüsü hakim.

 Şiddetin Önü AlınamıyorBelfast’ta salı akşamı başlayan ve gece boyu tırmanan kaos, çarşamba sabahı itibarıyla da durulma belirtisi göstermedi. 

Emniyet güçlerinin tazyikli su ve barikatlarla müdahale ettiği maskeli gruplar, ara sokaklara dağılarak eş zamanlı kundaklama eylemlerini sürdürüyor. 

Güvenlik birimlerinin yetersiz kaldığı anlarda, protestocuların sokak aralarında yasa dışı kontrol noktaları kurduğu, durdurdukları araçlarda "yabancı uyruklu" vatandaş avına çıktığı bildiriliyor. Kuzey İrlanda İtfaiye ve Kurtarma Servisi, sadece birkaç saat içinde 62 büyük kundaklama ihbarına müdahale ettiğini ancak yangınların hızına yetişmekte zorlandıklarını açıkladı. 

Birçok mahallede itfaiye araçları da taşlı ve molotoflu saldırıların hedefi olduğu için yanan binalara müdahale gecikiyor. Olayların önüne geçilememesinin en acı faturası ise yine masum sivillere kesiliyor. 

Kuzey Belfast’taki Crumlin Yolu üzerinde, göçmenlerin devlet desteğiyle barındığı öne sürülen sosyal konutların (HMO) ateşe verilmesiyle alevler tüm sokağı sardı. 

Abdullah Teymur
Abdullah Teymur
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