Kuyumcudan kilolarca altın çalıp parasıyla bakın ne yaptılar

Iğdır'da dün gece saat 03.11'de Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcunun önüne motosikletle gelen bir şahıs, iş yerinin kapısını kırarak içeri girdi.

5-6 KİLO ALTINI ÇALIP KAÇTI

Güvenlik kameralarını fark eden şüphelinin kaskını tamamen kapattığı, telefonunun ışığını kullanarak dükkan içinde bir süre dolaştığı anlar kameralara yansıdı. Şahıs, yaklaşık 5-6 kilo ağırlığında altını alarak olay yerinden kaçtı.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ, 1'İ KADIN 3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Sabah saatlerinde iş yerini açmak için gelen kuyumcu sahibi Habip Temirak, altınların çalındığını fark ederek durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alırken, şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı. Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, hırsızlık olayına karıştıkları tespit edilen İ.A. adlı kadın ile B.Ö. ve M.B. gözaltına alındı.

ÇALDIKLARI ALTINLARLA LÜKS ARAÇ SATIN ALMIŞLAR

Yapılan çalışmalar sonucunda çalınan altın ve paraların bir kısmı ele geçirilirken, şüphelilerin suçtan elde edilen gelirle BMW X5 marka bir araç satın aldıkları belirlendi. Söz konusu araca da el konuldu. Gözaltına alınan zanlılar hakkında iş yerinden hırsızlık, iş yeri dokunulmazlığının ihlali, mala zarar verme ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama olmak üzere 4 ayrı suçtan işlem yapılacağı öğrenildi.