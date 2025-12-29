Haberler

Kuyumcudan kilolarca altın çalıp parasıyla bakın ne yaptılar

Kuyumcudan kilolarca altın çalıp parasıyla bakın ne yaptılar Haber Videosunu İzle
Kuyumcudan kilolarca altın çalıp parasıyla bakın ne yaptılar
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Iğdır'da bir kuyumcuda gece saatlerinde meydana gelen hırsızlık olayında yaklaşık 5-6 kilo altın çalındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında şüpheliler yakalanırken, çalınan altın ve paraların bir kısmı ele geçirildi. Zanlıların suçtan elde ettikleri gelirle lüks araç satın aldıkları belirlendi.

  • Iğdır'da bir kuyumcudan 5-6 kilo altın çalındı.
  • Hırsızlık olayına karıştıkları tespit edilen 1'i kadın 3 şüpheli yakalandı.
  • Şüpheliler, çaldıkları altınlarla satın aldıkları BMW X5 marka bir araca el konuldu.

Iğdır'da dün gece saat 03.11'de Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcunun önüne motosikletle gelen bir şahıs, iş yerinin kapısını kırarak içeri girdi.

5-6 KİLO ALTINI ÇALIP KAÇTI

Güvenlik kameralarını fark eden şüphelinin kaskını tamamen kapattığı, telefonunun ışığını kullanarak dükkan içinde bir süre dolaştığı anlar kameralara yansıdı. Şahıs, yaklaşık 5-6 kilo ağırlığında altını alarak olay yerinden kaçtı.

Kuyumcudan 5-6 kilo altın çaldılar, parasıyla lüks araç satın aldılar

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ, 1'İ KADIN 3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Sabah saatlerinde iş yerini açmak için gelen kuyumcu sahibi Habip Temirak, altınların çalındığını fark ederek durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alırken, şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı. Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, hırsızlık olayına karıştıkları tespit edilen İ.A. adlı kadın ile B.Ö. ve M.B. gözaltına alındı.

Kuyumcudan 5-6 kilo altın çaldılar, parasıyla lüks araç satın aldılar

ÇALDIKLARI ALTINLARLA LÜKS ARAÇ SATIN ALMIŞLAR

Yapılan çalışmalar sonucunda çalınan altın ve paraların bir kısmı ele geçirilirken, şüphelilerin suçtan elde edilen gelirle BMW X5 marka bir araç satın aldıkları belirlendi. Söz konusu araca da el konuldu. Gözaltına alınan zanlılar hakkında iş yerinden hırsızlık, iş yeri dokunulmazlığının ihlali, mala zarar verme ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama olmak üzere 4 ayrı suçtan işlem yapılacağı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - Yaşam
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

''Şike yaptı'' iddiası! Savcılıktan 14 futbolcu için tutuklama talebi

14 futbolcuya tutuklama talebi! Kendi maçına 'Rakip kazanır' demişler
Suriye yeni banknotlarını tanıttı: İki sıfır atıldı, üretime vurgu yapıldı

Şam'da yeni dönem: Suriye Lirasından sıfırlar da Esad da silindi
Dini nikahla yaşadığı kadını boğarak öldüren cani için gereken yapıldı

Dini nikahla yaşadığı kadını boğarak öldüren cani için gereken yapıldı
Galatasaray'ın Lookman transferindeki güvencesi Victor Osimhen

Dünyaca ünlü yıldızı Galatasaray'a ikna ediyor
''Şike yaptı'' iddiası! Savcılıktan 14 futbolcu için tutuklama talebi

14 futbolcuya tutuklama talebi! Kendi maçına 'Rakip kazanır' demişler
Galatasaray yönetimi tespit etti! Artık kulübün kapısından içeriye adım atamayacaklar

Yönetim tespit etti! Artık kulübün kapısından içeriye giremeyecekler
Osimhen rekorlara doymuyor! Lionel Messi'yi de geçti

Osimhen rekorlara doymuyor! Lionel Messi'yi de geçti