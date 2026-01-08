Kuvvetli kar yağışı geliyor! 3 gün sürecek

İstanbul'da etkili olan lodosun ardından kentin genelinde yer yer fırtına etkili oluyor. Perşembe günü akşam saatlerinden itibaren sıcaklıkların düşeceği tahmin ediliyor.

AKŞAM SAATLERİNDE SICAKLIKLAR ANİDEN DÜŞECEK

Kent genelinde gün boyu fırtına etkili olacak. Sıcaklıkların gün boyu 17-18 derece civarında seyretmesi beklenirken, akşam saatlerinden itibaren sıcaklıkların 8-10 derece düşeceği tahmin ediliyor.

Cuma günü ise parçalı ve az bulutlu hava etkili olacak. Cumartesi gününden itibaren İstanbul'da fırtına yeniden etkisini artırırken, sağanak yağış da görülecek.

KUVVETLİ KAR YAĞIŞI GELİYOR

Pazar günü İstanbul'da karla karışık yağmurun etkili olacağı uyarısı yapıldı. Kar yağışının Pazar günü daha çok yüksek kesimlerde görüleceği tahmin ediliyor. Pazartesi günü İstanbul için kuvvetli kar yağışı uyarısında da bulunuldu.

AKOM DA UYARDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul için yeni haftayı kapsayan hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre megakentte hafta sonu fırtına ve sağanak yağış etkili olacak, pazartesi günü ise İstanbul genelinde kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

Pazar günü sıcaklıkların belirgin şekilde düşmesi beklenirken, özellikle kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı görüleceği tahmin ediliyor. Pazartesi günü ise İstanbul genelinde kuvvetli kar yağışının etkili olacağı bildirildi. Yetkililer, salı günü kar yağışının aralıklarla devam edeceğini belirterek, olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği uyarısında bulundu.

GÜN GÜN İSTANBUL HAVA DURUMU