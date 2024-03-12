Kusturmayan mide bulantısı neden olur? Mide bulantısı neden olur, nasıl geçer?

Kusturmayan mide bulantısı neden olur? Mide bulantısı neden olur, nasıl geçer?Mide bulantısı sürekli bir şekilde devam ediyorsa veya diğer belirtilerle birlikte ortaya çıkıyorsa, bir doktora danışmak önemlidir. Bu, altta yatan ciddi bir sağlık sorununun belirtisi olabilir.

MİDE BULANTISI NEDEN OLUR?

Mide bulantısının birçok farklı sebebi olabilir. Bunlardan bazıları:

Yiyecek Zehirlenmesi: Bozuk veya kontamine gıdaların tüketilmesi, bakteri veya virüslerin gıdalar üzerinde çoğalması sonucu ortaya çıkan yiyecek zehirlenmesi veya gıda toksikasyonu, mide bulantısı, kusma, ishal gibi belirtilerle kendini gösterebilir. Bu durum, gıdanın hazırlanması, saklanması veya işlenmesi sırasında hijyenik olmayan koşulların oluşmasıyla meydana gelebilir.

Mide Ülseri: Mide zarının hasar görmesi sonucu ortaya çıkan ülser, mide bulantısına neden olabilir. Bu durum, aşırı asit üretimi, stres, Helicobacter pylori adlı bakterinin varlığı gibi faktörlerle ilişkilendirilir.

Reflü Hastalığı: Mide asidinin yemek borusuna geri akması sonucu ortaya çıkan reflü hastalığı, mide bulantısına ve yanma hissine neden olabilir.

Gastrit: Mide iç yüzeyinin iltihaplanması sonucu ortaya çıkan gastrit, mide bulantısı, karın ağrısı ve hazımsızlık gibi belirtilerle kendini gösterebilir.

Stres ve Anksiyete: Zihinsel stres, endişe ve anksiyete, sindirim sistemi üzerinde doğrudan etkiye sahip olabilir. Stres hormonlarının salgılanması, mide asidinin artmasına ve mide bulantısına neden olabilir.

Hamilelik: Hamilelikte, artan hormon seviyeleri, artan rahim basıncı ve hormonal değişiklikler nedeniyle mide bulantısı sıkça görülür. Bu duruma özellikle hamileliğin ilk trimesteri boyunca "sabah bulantısı" denir.

İlaçlar: Bazı ilaçlar, özellikle kemoterapi ilaçları, antibiyotikler, ağrı kesiciler ve psikotropik ilaçlar gibi bazı ilaçlar mide bulantısına neden olabilir. Bu ilaçlar mide asidinin artmasına veya mide duvarını tahriş etmeye neden olabilir.

Hareket Hastalığı: Uzun süreli araç, uçak veya gemi seyahatleri sırasında, iç kulağın dengesiz uyarılması sonucu ortaya çıkan hareket hastalığı mide bulantısına neden olabilir.

Migren: Bazı migren türleri, mide bulantısı ve hatta kusma ile birlikte şiddetli baş ağrılarına neden olabilir. Bu durum, migren atağı sırasında ortaya çıkabilir.

MİDE BULANTISINA NE İYİ GELİR?

Su tüketimi dehidrasyonun önlenmesine yardımcı olabilir ve mide bulantısını hafifletebilir. Bitki çayları veya zencefil çayı gibi sıvılar tüketmek faydalı olabilir. Nane çayı veya nane aromalı ürünler mide bulantısını hafifletebilir. Hafif ve sindirimi kolay yiyecekler tüketmek mide bulantısını azaltabilir. Krakerler, ekmek, pirinç, tavuk suyu gibi hafif yiyecekler mideyi rahatlatabilir.