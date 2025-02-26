Kusmak orucu bozar mı? Diyanet'e göre kusmak orucu bozar mı?

Ramazan ayında oruç ibadetini yerine getiren vatandaşlar, çeşitli durumların oruca etkisini merak ediyor. Özellikle mide rahatsızlığı yaşayan veya gün içinde kusma refleksiyle karşılaşan birçok kişi, "Kusmak orucu bozar mı?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, oruçluyken kusmak orucu bozar mı? Oruçluyken istem dışı kusma ve bilinçli kusma arasında fark var mı? Oruçluyken mide bulantısı nedeniyle kusmak caiz mi? Kusunca oruca devam edilir mi? İşte, bu konuya dair detaylı bilgiler…

KUSMAK ORUCU BOZAR MI?

Oruç, tan yerinin ağarmasından güneş batana kadar yeme, içme ve belirli diğer fiillerden uzak durmayı gerektiren bir ibadettir. Kusma, bazı durumlarda istemsizce gerçekleşirken, bazen bilinçli olarak da yapılabilir. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın fetvalarına göre, kişinin iradesi dışında gerçekleşen kusmalar orucu bozmaz. Örneğin, mide bulantısı nedeniyle aniden kusan bir kişi, orucuna devam edebilir ve orucu geçerli kabul edilir.

Kusmak orucu bozar mı

Ancak, kusma sonrasında ağızda kalan şeylerin bilinçli bir şekilde yutulması durumunda orucun bozulabileceği belirtilmektedir. Bu nedenle, istemsiz kusan bir kişinin ağız temizliğine dikkat etmesi önerilir.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklamalarına göre, bir kişinin kendi isteğiyle, yani bilinçli bir şekilde kusması ise orucu bozar. Bu, parmağını boğazına sokarak ya da farklı yöntemlerle mide içeriğini dışarı çıkarmaya çalışmak anlamına gelir. Eğer kişi bilerek kusar ve mide içeriği tamamen dışarı çıkarsa, orucu bozulur ve o günün orucu kaza edilmelidir.