Kuşadası nerede? Kuşadası hangi illere yakın? Kuşadası'na nasıl gidilir?

Kuşadası nerede merak ediliyor. Kuşadası, Türkiye'nin Aydın ilinin bir ilçesidir. İlçenin kuzeyinde İzmir ilinin Selçuk ilçesi, doğusunda ve güneyinde Söke ilçesi, batısında Ege Denizi bulunmaktadır. İlçede turizm gelişmiştir. Birçok kişi Kuşadası'na nasıl gidileceğini araştırıyor. Kuşadası'nın hangi illere yakın olduğu merak ediliyor. Peki, Kuşadası nerede? Kuşadası hangi illere yakın? Kuşadası'na nasıl gidilir?

KUŞADASI NEREDE?

Türkiye'nin Ege Bölgesi'nde yer alır. Aydın iline bağlıdır. Kuşadası'nın ne zaman ve kimler tarafından kurulduğu kesin olarak bilinmiyor fakat Efes'e bağlı Neopolis ismi ile İyonlar tarafından kurulduğu biliniyor. Şehir daha önce, Pilavtepe eteklerinde, Andızkulesi denilen yerde kurulmuştur. Bir müddet sonra Bizanslılara ait olan bu kıyılara Venedik ve Cenevizliler, ekonomik bakımdan egemen olmuşlardır. Ulaşım güçlükleri nedeni ile Kuşadası; Andızkulesi mevkiinden alınarak bugünkü yerinde Yeni İskele (Scala Nuova) adı ile kurulmuştur.

KUŞADASI'NA NASIL GİDİLİR?

Kuşadası'nın adını verdiği Kuşadası Körfezi ve yakın çevresi, sanat ve kültür merkezleri olarak bilinmektedir ve ilk çağlardan beri birçok farklı medeniyeti barındırmıştır. Kuşadası'na gitmenin birçok alternatif yolu bulunuyor.

Kara Yolu:

İstanbul'dan: İstanbul'dan Kuşadası'na araba ile yaklaşık 7-8 saat süren bir yolculuk yapabilirsiniz.

Ankara'dan: Ankara'dan araba ile yaklaşık 6-7 saat süren bir yolculuk gerektirir.

İzmir'den: İzmir'den Kuşadası'na araçla yaklaşık 1-1,5 saat süren bir yolculuk yapabilirsiniz.

Otobüs:

Türkiye'nin birçok büyük şehrinden otobüsle Kuşadası'na ulaşabilirsiniz. İzmir ve Aydın şehirlerinden direkt otobüs seferleri sıklıkla yapılır.

Hava Yolu:

İzmir Adnan Menderes Havalimanı: İzmir Adnan Menderes Havalimanı, Kuşadası'na en yakın havaalanıdır. İzmir Havalimanı'ndan Kuşadası'na araçla yaklaşık 1-1,5 saat süren bir yolculuk yapabilirsiniz.

Bodrum-Milas Havalimanı: Bodrum-Milas Havalimanı'ndan da Kuşadası'na ulaşmak mümkündür, ancak mesafe biraz daha uzundur (yaklaşık 2 saat).

Deniz Yolu:

Yat ve Tekne: Özellikle yaz aylarında, deniz yoluyla da Kuşadası'na ulaşmak mümkündür. Yat ve teknelerle Ege Denizi'nden Kuşadası'na ulaşabilirsiniz.