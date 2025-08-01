Kuşadası Devlet Hastanesi'nde yaşanan olayın detayları merak ediliyor. Olay, görevli bir hemşirenin dikkati sayesinde gün yüzüne çıktı. Peki, Kuşadası Devlet Hastanesi'nde bebek kaçırma olayı nedir? Çocuk doktoru para karşılığı bebek mi aldı? İşte detaylar...

KUŞADASI DEVLET HASTANESİ'NDE BEBEK KAÇIRMA OLAYI NEDİR?

Olay, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bulunan Kuşadası Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Hastanede görev yapan çocuk doktoru Şebnem E., doğum yapan ve bebeğine bakamayacağını söyleyen bir annenin çocuğunu para karşılığı satın aldı.

Yeni Asır'ın haberine göre, doktor Şebnem E. bebeği eve getirdikten sonra ayağının aksaması nedeniyle çocuğu kucağından düşürdü. Bu talihsiz olay sonrasında bebek başından ve yüzünden yaralandı.

Panikleyen doktor, durumu gizlemek için bebeği bakıcısıyla birlikte aynı hastaneye geri getirdi. Amacı, bebeği kendi hastası değilmiş gibi gösterip tedavi ettirmekti. Ancak, yoğun bakımda görevli bir hemşirenin dikkati tüm planı bozdu.

Hemşire, bebeğin yüzünde ve başında darbe izleri fark etti. Durumu üstlerine bildiren hemşire sayesinde olayın seyri değişti. Doktor, bebeği Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk etti ve sevk belgesine "Anne-baba olmadığı için ilçe dışı sevki uygun gördüm" notunu düştü.

ÇOCUK DOKTORU PARA KARŞILIĞI BEBEK Mİ ALDI?

Olayın incelenmesiyle birlikte doktor Şebnem E. gözaltına alındı. İfadesinde çocuğu olmayan biri olarak, hastaneye 11 gün önce gelen annenin bebeğini para karşılığı aldığını itiraf etti. Bu itirafla birlikte doktor hakkında insan ticareti ve taksirle yaralama suçlarından yasal işlem başlatıldı.