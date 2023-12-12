Üye Girişi
Haberler

Kuryeyi öldüren Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun konusunu programına taşımayan Müge Anlı'ya Armağan Çağlayan'dan destek

Güncelleme:
Abone Ol

Somali Cumhurbaşkanının oğlunun ölümüne neden olduğu kuryenin ailesi, olayın aydınlatılması için Müge Anlı'ya başvurdu ancak olumsuz yanıt aldı. Anlı'ya destek olan Armağan Çağlayan ise "O programda fail aranıyor, fail belli zaten. Faili belli olan bir olay da neyi seyrettirecek Müge Hanım?" dedi.

Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud, İstanbul'da motokurye Yunus Emre Göçer'e aracıyla çarparak ölümüne neden oldu. Göçer'in ailesinin cinayetin aydınlatılması için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurduğu ancak kabul edilmediği ileri sürüldü. Kısa sürede gündem olan Anlı'ya sahip çıkan Armağan Çağlayan, "O programda fail aranıyor, fail belli zaten" ifadelerini kullandı.

"HEPİNİZ MÜGE ANLI'YA YÜKLENİYORSUNUZ"

Kısa sürede gündem olan Müge Anlı'ya destek olan Armağan Çağlayan, X hesabından yaptığı paylaşımda "Sevgili arkadaşlar hepiniz Müge Anlı'ya yükleniyorsunuz da, Müge Hanım ne yapacak televizyon programında olayla ilgili ? Zaten fail belli. Tutuklamayan ya da idari karar almayan merciler kişiler belli, sorumlular belli. O programda 'fail' aranıyor, fail zaten belli. Faili belli olan bir olay da neyi seyrettirecek Müge Hanım?" ifadelerini kullandı.

Kuryeyi öldüren Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun konusunu programına taşımayan Müge Anlı'ya Armağan Çağlayan'dan destek

NE OLMUŞTU?

İstanbul Avrasya Tüneli Aksaray sapağında meydana gelen kazada Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud'un kullandığı araç, motokurye Yunus Emre Göçer'e arkadan çarparak ölümüne sebep olmuştu. Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud hakkında yurt dışı çıkış yasağı verildi. 2 Aralık'ta yurtdışına çıktığı tespit edilen Muhammed Hassan Şeyh Mahmud hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Kuryeyi öldüren Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun konusunu programına taşımayan Müge Anlı'ya Armağan Çağlayan'dan destekMohammed Hassan Shekh Mohamud

Kuryeyi öldüren Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun konusunu programına taşımayan Müge Anlı'ya Armağan Çağlayan'dan destek

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Hukuk

Armağan Çağlayan Müge Anlı Televizyon Hukuk Magazin Haberler

Bakmadan Geçme

Hasan Bitmez kimdir, kaç yaşında, nereli? Saadet Partili Hasan Bitmez'in son durumu nedir? Hasan Bitmez'in sağlık durumu nasıl, hastalığı nedir? Saadet Partili Hasan Bitmez meclis kürsüsünde baygınlık geçirdi! Halil Umut Meler ne dedi? Halil Umut Meler'in ifadesi nedir? Faruk Koca'nın ifadesi nedir? Faruk Koca tutuklandı mı? Halil Umut Meler'in sağlık durumu nasıl? Halil Umut Meler son hali! Halil Umut Meler hakemliği bırakacak mı? Halil Umut Meler kimdir, kaç yaşında ve nereli? Manchester Utd-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta? Manchester Utd-Bayern Münih hangi kanalda, şifresiz mi? Ogün Samast ismini değiştirecek mi? Ogün Samast'ın yeni adı ne olacak? Faruk Koca kaç yıl ceza alacak? Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tutuklandı mı, ne kadar ceza alır? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 12 Aralık günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? TV yayın akışı, 12 Aralık bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor? Kopenhag-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Kopenhag-Galatasaray hangi kanalda, şifresiz mi? Deniz Yavuzyılmaz kimdir? FOX Çalar Saat konuğu Deniz Yavuzyılmaz kaç yaşında, nereli? Deniz Yavuzyılmaz biyografisi! MÜGE ANLI CANLI İZLE! 12 Aralık Müge Anlı Canlı İzleme Linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? LİG MAÇLARI ERTELENDİ | Süper lig ne zamana kadar ertelendi? TFF lig maçları ertelendi mi? Süper lig maçları neden ertelendi 2023?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title