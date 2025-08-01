Kuruluş Osman yeni ismi ne oldu? Yükseliş Orhan dizisi ne zaman başlayacak?

Burak Özçivit'in canlandırdığı Osman Bey karakterine veda etmesiyle birlikte dizinin ana odağı, Osmanlı Devleti'nin kurucu lideri Osman Gazi'den oğlu Orhan Bey'e kaydı. Bu büyük değişimle beraber Kuruluş Osman ismi resmen sona erdi ve yerini "Yükseliş Orhan" dizisine bıraktı. Peki, Kuruluş Osman yeni ismi ne oldu?

KURULUŞ OSMAN YENİ İSMİ NE OLDU?

Yeni sezona girerken büyük bir değişim yaşayan yapım, Mert Yazıcıoğlu'nun Orhan Bey karakteriyle başrole geçmesiyle bambaşka bir dönemi konu alacak. Yapımcı Bozdağ Film tarafından yapılan açıklamada, dizinin "Yükseliş Orhan" adıyla yoluna devam edeceği ve ciddi bir zaman atlamasıyla hikâyenin yeniden şekilleneceği duyuruldu.

BURAK ÖZÇİVİT AYRILDI, CİHAN ÜNAL GELİYOR

2019 yılından bu yana dizinin başrolünde Osman Bey karakteriyle izleyicinin karşısına çıkan Burak Özçivit, bölüm başı 4 milyon TL'lik ücret anlaşmazlığı nedeniyle projeye veda etti. Yapım şirketi, karakterin yaşlılık dönemine geçilmesi sebebiyle usta oyuncu Cihan Ünal ile anlaşma sağladı.

YENİ İSİM, YENİ DÖNEM: YÜKSELİŞ ORHAN

Tüm bu gelişmelerin ardından dizinin ismi de değiştirildi. "Kuruluş Osman", yerini "Yükseliş Orhan" ismine bıraktı. Sosyal medya kullanıcıları, özellikle Mert Yazıcıoğlu'nun katılımını memnuniyetle karşılarken, birçok izleyici bu transfer sonrası diziyi izlemeye karar verdiklerini belirtti.

Yeni sezonun hem oyuncu kadrosu hem de tarihi anlatımıyla büyük yankı uyandırması bekleniyor. Osmanlı'nın yükseliş dönemini konu alacak dizi, Eylül ayında yeni ismiyle ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak.