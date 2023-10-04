Kuruluş Osman kadrosuna çocuk yıldız! Payitaht Abdülhamid'in Şadiye Sultan'ıydı

ATV'de 5. sezonuyla ekranlara dönen Kuruluş Osman yeni oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Kadro genişliyor ve birbirinden yıldız isimler yeni sezonda izleyicilerle buluşuyor. Fatma Hatun karakteri de merak edilen oyuncular arasına girdi. Fatma Hatun'u 2008 doğumlu Leya Kırşan canlandırıyor.

İstanbul doğumlu Leya Kırşan, 2017-2018 yıllarında ekranlarda olan Payitaht Abdülhamid dizisinin çocuk yıldızıydı. Kırşan, Payitaht Abdülhamid dizisinde Şadiye Sultan'ı canlandırıyordu.

Rolüyle kısa sürede sevilen minik yıldız şimdi Kayı obasında Osman Bey'in sır küpü olacak. Neşeli ve hareketli bir karakteri canlandıran çocuk oyuncu Leya Kırşan ailesinin sorunlarıyla her daim ilgilenecek ve onları çözmeye çalışacak. Fatma Hatun ağabeylerine çok bağlı bir karakter olacak.

LEYA KIRŞAN KİMDİR?

Çocuk dizi, televizyon ve reklam oyuncusu 15 yaşındaki Leya Kırşan oyunculuğa 2014 yılında başladı. Hayat Yolunda dizisinde Ecem karakterini canlandırarak dizilerde rol aldı.

Maral: En Güzel Hikayem, Eve Dönüş, Adı Efsane gibi projelerde boy gösteren minik oyuncu büyük çıkışını Payitaht Abdülhamid ile yaptı. Şadiye Sultan karakteri izleyenlerin gönlünde taht kurdu.

Kırşan, Tozkoparan ve Tozkoparan İskender dizilerinde de 'Elif' karakteriyle tanınıyor.

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