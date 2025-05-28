Kuruluş Osman final mi yapıyor, bitiyor mu? Kuruluş Osman ne zaman final yapacak?
Atv ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisi son bölümde neler oldu herkes tarafından merak ediliyor. Peki, Kuruluş Osman final mi yapıyor, bitiyor mu? Kuruluş Osman ne zaman final yapacak?
Kuruluş Osman'ın 192. bölümü izlemek isteyenler için full HD izleme linki araştırılıyor. ATV ekranlarında her Çarşamba yayınlanan dizi, son bölümde neler oldu sorusuna yanıt arıyor. Dizinin konusu, Ertuğrul Gazi'nin oğlu Osman'ın hikayesini anlatıyor. Peki, Kuruluş Osman final mi yapıyor, bitiyor mu? Kuruluş Osman ne zaman final yapacak?
KURULUŞ OSMAN KONUSU NE?
Ertuğrul Gazi'nin Sultan Baybars ve Berke Han ile birlikte Hülagü Han'a karşı savaşının üstünden yaklaşık 15 yıl geçmiştir. Ertuğrul Gazi hastalanarak Konya'ya gitmiştir lakin gitmeden önce Kulucahisar tekfuru Yorgopolos ile sulh sağlamış ama anlaşmayı imzalayamadan Konya'ya gitmiştir. Dündar Bey ise anlaşmayı imzalayıp itibarını artırmak ister, bunun için tekfura hediyeler hazırlatarak Kulucahisar'a doğru yola koyulurlar Kulucahisar'a vardıklarında gösteri düzenlenmiş ve gösteride tekfura suikast düzenlenmiş lakin Osman Gazi süikast olacağını anlayıp suikastı önlemiştir. Suikastı Prenses Sofia düzenlenmiştir. Osman Gazi de suikastı bozduğu için ona düşman olmuştur ve peşine adamlarını göndererek Osman Gazi'yi pusuya düşürmüş, Bamsı Beyrek'in oğlu Aybars'ında şehit olmasına neden olmuştur.
KURULUŞ OSMAN DİZİSİ OYUNCULARI
Burak Özçivit : Osman
Didem Balçın : Selcan
Yıldız Çağrı Atiksoy : Malhun Hatun
Serhat Kılıç : Kosses
Erkan Avcı : Nikola
Seda Yıldız : Şeyh Edebali
Yıldıray Şahinler : Rogatos
Özge Törer : Bala Hatun
Emre Basalak : Gündüz
Rüzgar Aksoy : Turgut
Burak Çelik : Göktuğ
Çağrı Şensoy : Cerkutay
Yiğit Uçan : Boran
Ahmet Yenilmez : Demirci Davud
Emin Gürsoy : Kumral Abdal
KURULUŞ OSMAN FİNAL Mİ YAPIYOR, BİTİYOR MU?
Kuruluş Osman'ın sezon final tarihi belli oldu. Bozdağ Film imzalı fenomen dizi 194. Bölümde 6. Sezonunu kapatacak.