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Kuruluş Osman 182. bölüm tek parça full HD izleme linki!

Kuruluş Osman 182. bölüm tek parça full HD izleme linki!
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Atv ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisi son bölümde neler oldu herkes tarafından merak ediliyor. Her Çarşamba Atv'de yayınlanan Kuruluş Osman 182. bölüm full HD izleme linki! Kuruluş Osman son bölüm neler oldu, herkes tarafından merak ediliyor. Kuruluş Osman full HD bölüm izle! Kuruluş Osman 182. bölüm full HD izleme linki!

Kuruluş Osman'ın 182. bölümü izlemek isteyenler için full HD izleme linki araştırılıyor. ATV ekranlarında her Çarşamba yayınlanan dizi, son bölümde neler oldu sorusuna yanıt arıyor. Dizinin konusu, Ertuğrul Gazi'nin oğlu Osman'ın hikayesini anlatıyor. 400 çadırlık bir obadan, ilahi aşkla kurulan bir cihan imparatorluğuna yürüyüşün hikayesi olan Kuruluş Osman, tarihin gördüğü en büyük imparatorluğa adını aşkla verdi. Peki, Kuruluş Osman 182. bölüm tek parça full HD izleme linki var mı?

KURULUŞ OSMAN'IN KONUSU NEDİR?

Ertuğrul Gazi'nin Sultan Baybars ve Berke Han ile birlikte Hülagü Han'a karşı savaşının üstünden yaklaşık 15 yıl geçmiştir. Ertuğrul Gazi hastalanarak Konya'ya gitmiştir lakin gitmeden önce Kulucahisar tekfuru Yorgopolos ile sulh sağlamış ama anlaşmayı imzalayamadan Konya'ya gitmiştir. Dündar Bey ise anlaşmayı imzalayıp itibarını artırmak ister, bunun için tekfura hediyeler hazırlatarak Kulucahisar'a doğru yola koyulurlar Kulucahisar'a vardıklarında gösteri düzenlenmiş ve gösteride tekfura suikast düzenlenmiş lakin Osman Gazi süikast olacağını anlayıp suikastı önlemiştir. Suikastı Prenses Sofia düzenlenmiştir. Osman Gazi de suikastı bozduğu için ona düşman olmuştur ve peşine adamlarını göndererek Osman Gazi'yi pusuya düşürmüş, Bamsı Beyrek'in oğlu Aybars'ında şehit olmasına neden olmuştur.

Kuruluş Osman 182. bölüm tek parça full HD izleme linki!

KURULUŞ OSMAN DİZİSİ OYUNCULARI

Burak Özçivit : Osman

Didem Balçın : Selcan

Yıldız Çağrı Atiksoy : Malhun Hatun

Serhat Kılıç : Kosses

Erkan Avcı : Nikola

Seda Yıldız : Şeyh Edebali

Yıldıray Şahinler : Rogatos

Özge Törer : Bala Hatun

Emre Basalak : Gündüz

Rüzgar Aksoy : Turgut

Burak Çelik : Göktuğ

Çağrı Şensoy : Cerkutay

Yiğit Uçan : Boran

Ahmet Yenilmez : Demirci Davud

Emin Gürsoy : Kumral Abdal

Kuruluş Osman 182. bölüm tek parça full HD izleme linki!

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Tarih Türksüz olmaz ama siz yok olacaksınız!"

Poena/Halime, Sofia'yla yüzleşiyor

Sofia, Bala Hatun'u esir tutarak ona eziyet etmeye devam eder. Öte yandan Sofia'nın Bala'ya anlattıklarını duyan Halime, Sofia ile yüzleşir. Poena, Bala ve Osman'ın kızı olduğunu öğrenecek midir?

Bala Hatun'un planı nedir?

Kızının yaşadığından artık emin olan Bala Hatunsa esaretten kurtulup kızını bulmak için bir şeyler yapmak ister. Bala Hatun'un esaretten kurtulmak için aklında nasıl bir plan vardır? Bala Hatun'un bu planı nelere sebep olacaktır?

Osman Bey, Bala Hatun'un yaşadığını öğreniyor

Osman Bey, Bala Hatun'un yaşadığına dair hala somut bir iz bulamamışken, Halime / Poena Osman Bey'e Bala Hatun'un yaşadığını söyler. Halime bununla birlikte Sofia'nın bütün sırlarını ortaya dökecek midir?

Osman Bey, Bala Hatun'u kurtarabilecek mi?

Osman Bey, Bala Hatun'u kurtarmak için harekete geçer. Fakat Sofia, Bala Hatun'u hiç bilinmeyen bir manastıra götürecektir. Osman Bey, Bala Hatun'u kurtarabilecek midir? Sofia'nın büyük sırrı Poena sonunda açığa çıkacak mıdır? Osman Bey ve Bala Hatun yıllar önce öldü bildikleri kızları Halime'ye kavuşabilecekler mi? Yoksa Sofia, onlara büyük bir acı daha mı yaşatacaktır?

Kuruluş Osman 182. bölümünü ATV platformlarından izleyebilirsiniz.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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