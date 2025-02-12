Kuruluş Osman'ın 180. bölümü izlemek isteyenler için full HD izleme linki araştırılıyor. ATV ekranlarında her Çarşamba yayınlanan dizi, son bölümde neler oldu sorusuna yanıt arıyor. Dizinin konusu, Ertuğrul Gazi'nin oğlu Osman'ın hikayesini anlatıyor. 400 çadırlık bir obadan, ilahi aşkla kurulan bir cihan imparatorluğuna yürüyüşün hikayesi olan Kuruluş Osman, tarihin gördüğü en büyük imparatorluğa adını aşkla verdi. Peki, Kuruluş Osman 180. bölüm tek parça full HD izleme linki var mı?

KURULUŞ OSMAN'IN KONUSU NEDİR?

Ertuğrul Gazi'nin Sultan Baybars ve Berke Han ile birlikte Hülagü Han'a karşı savaşının üstünden yaklaşık 15 yıl geçmiştir. Ertuğrul Gazi hastalanarak Konya'ya gitmiştir lakin gitmeden önce Kulucahisar tekfuru Yorgopolos ile sulh sağlamış ama anlaşmayı imzalayamadan Konya'ya gitmiştir. Dündar Bey ise anlaşmayı imzalayıp itibarını artırmak ister, bunun için tekfura hediyeler hazırlatarak Kulucahisar'a doğru yola koyulurlar Kulucahisar'a vardıklarında gösteri düzenlenmiş ve gösteride tekfura suikast düzenlenmiş lakin Osman Gazi süikast olacağını anlayıp suikastı önlemiştir. Suikastı Prenses Sofia düzenlenmiştir. Osman Gazi de suikastı bozduğu için ona düşman olmuştur ve peşine adamlarını göndererek Osman Gazi'yi pusuya düşürmüş, Bamsı Beyrek'in oğlu Aybars'ında şehit olmasına neden olmuştur.

KURULUŞ OSMAN DİZİSİ OYUNCULARI

Burak Özçivit : Osman

Didem Balçın : Selcan

Yıldız Çağrı Atiksoy : Malhun Hatun

Serhat Kılıç : Kosses

Erkan Avcı : Nikola

Seda Yıldız : Şeyh Edebali

Yıldıray Şahinler : Rogatos

Özge Törer : Bala Hatun

Emre Basalak : Gündüz

Rüzgar Aksoy : Turgut

Burak Çelik : Göktuğ

Çağrı Şensoy : Cerkutay

Yiğit Uçan : Boran

Ahmet Yenilmez : Demirci Davud

Emin Gürsoy : Kumral Abdal

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Bundan gayrı ölmek bana, yaşamak size haram!"

Osman Bey'in hedefinde Söğüt var

Osman Bey Lucas'ı öldürerek bütün düşmanlarına göz dağı vermiştir. Ulugan ve Sofia'yı ağır bir yenilgiye uğratarak ahalinin diriliş umutlarını tazeleyen Osman Bey durmadan ilerleyecektir. Yeniden diriliş ateşini yakan Osman Bey'in hedefi Söğüt'ü Ulugan'dan geri almaktır. Osman Bey'in bu uğurda yapacağı ilk hamle ne olacaktır?

Saruca şehit mi oluyor?

Osman Bey Söğüt'ü geri almak için Ulugan'a hiç ummadığı bir tuzak kurmaya hazırlanır. Ulugan ise Osman Bey'in Uçlardaki varlığını tamamen bitirmeye kararlıdır. Ulugan, Osman Bey'e nasıl bir darbe vurmaya hazırlanır? Söğüt'ü tekrar kazanmaya çalışırken Saruca şehit mi düşüyor?

Cerkutay ve oğlu Gazi'yi bekleyen akıbet?

Cerkutay ve oğlu Gazi'nin, İlbay'ların elinde esir olması Ülgen'in yüreğini kavurur. Cerkutay ve Gazi'nin akıbeti ne olacaktır? Cerkutay'ın sonu öz kardeşi Altuga'nın elinden mi olacaktır?

Bala Hatun esir ediliyor

Ulugan, Osman Bey'le uğraşırken Sofia, Bala Hatun ile hesabını görmek için harekete geçer. Sofia, Bala Hatun'u tuzağına nasıl çekecektir? Poena, Sofia'nın planının neresinde yer alacaktır? Bala Hatun düştüğü tuzak sonrası Kayı obasında esir edilir. Bu esaret, Bala Hatun ve Begüm Hatun arasında büyük bir yüzleşmeye sebep olur. Esarete asla boyun eğmeyen Bala Hatun kurtulmak için büyük bir hamle yapar.

Begüm, Bala Hatun'un ateşe veriyor

Fakat Bala Hatun, Begüm Hatun'un en şeytani yönüyle tanışacaktır. Begüm Hatun, Bala Hatun'un olduğu kulübeyi ateşe verir. Bala Hatun o yangına ne kadar dayanabilecektir?

Osman Bey için artık Bala Hatun'un intikamını almadan ölmek haramdır!

Osman Bey, Bala Hatun'un olduğu yere gelir ve onu yangından çıkarır. Fakat karşılaştığı manzarayla kahrolur. Bala Hatun, diri diri yanarak şehit mi olmuştur? Gözlerinde intikam ateşi yanan Osman Bey tarifsiz bir acı içindedir. Onun için artık Bala Hatun'un intikamını almadan ölmek haramdır.

KURULUŞ OSMAN 180. BÖLÜM LİNKİ VAR MI?

Kuruluş Osman'ı ATVplatformlarından izleyebilirsiniz.