Kuruluş Osman 178. bölüm tek parça full HD izleme linki!
Atv ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisi son bölümde neler oldu herkes tarafından merak ediliyor. Her Çarşamba Atv'de yayınlanan Kuruluş Osman 178. bölüm full HD izleme linki! Kuruluş Osman son bölüm neler oldu, herkes tarafından merak ediliyor. Kuruluş Osman full HD bölüm izle! Kuruluş Osman 178. bölüm full HD izleme linki!
Kuruluş Osman'ın 178. bölümü izlemek isteyenler için full HD izleme linki araştırılıyor. ATV ekranlarında her Çarşamba yayınlanan dizi, son bölümde neler oldu sorusuna yanıt arıyor. Dizinin konusu, Ertuğrul Gazi'nin oğlu Osman'ın hikayesini anlatıyor. 400 çadırlık bir obadan, ilahi aşkla kurulan bir cihan imparatorluğuna yürüyüşün hikayesi olan Kuruluş Osman, tarihin gördüğü en büyük imparatorluğa adını aşkla verdi. Peki, Kuruluş Osman 178. bölüm tek parça full HD izleme linki var mı?
KURULUŞ OSMAN'IN KONUSU NEDİR?
Ertuğrul Gazi'nin Sultan Baybars ve Berke Han ile birlikte Hülagü Han'a karşı savaşının üstünden yaklaşık 15 yıl geçmiştir. Ertuğrul Gazi hastalanarak Konya'ya gitmiştir lakin gitmeden önce Kulucahisar tekfuru Yorgopolos ile sulh sağlamış ama anlaşmayı imzalayamadan Konya'ya gitmiştir. Dündar Bey ise anlaşmayı imzalayıp itibarını artırmak ister, bunun için tekfura hediyeler hazırlatarak Kulucahisar'a doğru yola koyulurlar Kulucahisar'a vardıklarında gösteri düzenlenmiş ve gösteride tekfura suikast düzenlenmiş lakin Osman Gazi süikast olacağını anlayıp suikastı önlemiştir. Suikastı Prenses Sofia düzenlenmiştir. Osman Gazi de suikastı bozduğu için ona düşman olmuştur ve peşine adamlarını göndererek Osman Gazi'yi pusuya düşürmüş, Bamsı Beyrek'in oğlu Aybars'ında şehit olmasına neden olmuştur.
KURULUŞ OSMAN DİZİSİ OYUNCULARI
Burak Özçivit : Osman
Didem Balçın : Selcan
Yıldız Çağrı Atiksoy : Malhun Hatun
Serhat Kılıç : Kosses
Erkan Avcı : Nikola
Seda Yıldız : Şeyh Edebali
Yıldıray Şahinler : Rogatos
Özge Törer : Bala Hatun
Emre Basalak : Gündüz
Rüzgar Aksoy : Turgut
Burak Çelik : Göktuğ
Çağrı Şensoy : Cerkutay
Yiğit Uçan : Boran
Ahmet Yenilmez : Demirci Davud
Emin Gürsoy : Kumral Abdal
KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM NELER OLDU?
Ulugan'ın Osman Bey'in topraklarında yaydığı zehrin etkisi büyümektedir. Bir yanda devleti diğer yanda milletinin canı olan Osman Bey ikisinden de vazgeçmemekte kararlıdır. Osman Bey'i zorlu karar alma sürecinde neler beklemektedir? Osman Bey kimsenin göze alamayacağı zor bir karar verir. Ahalisinin canı için kendi canından feragat edip Ulugan'a teslim olur. Osman Bey'i düştüğü bu cenderede neler beklemektedir?
OSMAN BEY VE TÜRKLERİN KADERİ
Osman Bey, Ulugan'ın elindedir. Lucas ve Sofia'yla anlaşan Ulugan evvela Osman Bey'in itibarını yerle bir etmek ister. Onu zincirleyerek zafer nişanesi olarak gezdirir. Esaret altındayken dahi düşmanlarına boyun eğmeyen Osman Bey'i neler beklemektedir? Hiçbir zaman yılmayan Osman Bey, Ulugan'ın elinden kurtulabilecek midir?
BALA VE BEGÜM HATUN YÜZLEŞİYOR
Kayı obasında sular durulmaz. Bala Hatun ve Begüm Hatun yüzleşir. Begüm Hatun'un, Osman Bey'e sevdalı olduğu ve bu sebeple hatunlar arasında fitne yaydığı aşikâr olur. Begüm Hatun'a haddini bildiren Bala Hatun onu obadan göndermek için nasıl bir hamle yapacaktır? Begüm Hatun'un, Bala Hatun'a duyduğu kıskançlık nelere sebep olacaktır?
İLBAY'IN İHANETİ
Öte yanda İlbay, Osman Bey'in postuna oturur. Begüm Hatun, ihanetini gözler önüne seren İlbay'a karşı hiç beklemediği bir hamle yapar. Bu hamle nelere sebep olacaktır?
ORHAN BEY KURTULUYOR
Orhan Bey, Altuga'nın elinde asılmaktayken Alaeddin Bey ve alplar yetişir. Orhan Bey kurtulur. Orhan Bey'ler, Osman Bey'i ve mülklerini kurtarmak için ne yapacaktır?
HOLİFİRA, ORHAN BEY'E BABA OLACAĞI MÜJDESİNİ VEREBİLECEK Mİ?
Dört bir yanda kara haberler yayılırken Holofira Bala Hatun'a umut dolu bir haber verir. Gebe olduğunu söyler. Ulugan ve nökerlerinin Kayı obasına yaptığı baskın mutluluğu kursakta bırakır. Bala Hatun'lar Moğol'un baskınından kurtulabilecek midir? Holofira, Orhan Bey'e baba olacağı müjdesini verebilecek midir?
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