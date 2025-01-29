Kuruluş Osman'ın 178. bölümü izlemek isteyenler için full HD izleme linki araştırılıyor. ATV ekranlarında her Çarşamba yayınlanan dizi, son bölümde neler oldu sorusuna yanıt arıyor. Dizinin konusu, Ertuğrul Gazi'nin oğlu Osman'ın hikayesini anlatıyor. 400 çadırlık bir obadan, ilahi aşkla kurulan bir cihan imparatorluğuna yürüyüşün hikayesi olan Kuruluş Osman, tarihin gördüğü en büyük imparatorluğa adını aşkla verdi. Peki, Kuruluş Osman 178. bölüm tek parça full HD izleme linki var mı?

KURULUŞ OSMAN'IN KONUSU NEDİR?

Ertuğrul Gazi'nin Sultan Baybars ve Berke Han ile birlikte Hülagü Han'a karşı savaşının üstünden yaklaşık 15 yıl geçmiştir. Ertuğrul Gazi hastalanarak Konya'ya gitmiştir lakin gitmeden önce Kulucahisar tekfuru Yorgopolos ile sulh sağlamış ama anlaşmayı imzalayamadan Konya'ya gitmiştir. Dündar Bey ise anlaşmayı imzalayıp itibarını artırmak ister, bunun için tekfura hediyeler hazırlatarak Kulucahisar'a doğru yola koyulurlar Kulucahisar'a vardıklarında gösteri düzenlenmiş ve gösteride tekfura suikast düzenlenmiş lakin Osman Gazi süikast olacağını anlayıp suikastı önlemiştir. Suikastı Prenses Sofia düzenlenmiştir. Osman Gazi de suikastı bozduğu için ona düşman olmuştur ve peşine adamlarını göndererek Osman Gazi'yi pusuya düşürmüş, Bamsı Beyrek'in oğlu Aybars'ında şehit olmasına neden olmuştur.

KURULUŞ OSMAN DİZİSİ OYUNCULARI

Burak Özçivit : Osman

Didem Balçın : Selcan

Yıldız Çağrı Atiksoy : Malhun Hatun

Serhat Kılıç : Kosses

Erkan Avcı : Nikola

Seda Yıldız : Şeyh Edebali

Yıldıray Şahinler : Rogatos

Özge Törer : Bala Hatun

Emre Basalak : Gündüz

Rüzgar Aksoy : Turgut

Burak Çelik : Göktuğ

Çağrı Şensoy : Cerkutay

Yiğit Uçan : Boran

Ahmet Yenilmez : Demirci Davud

Emin Gürsoy : Kumral Abdal

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM NELER OLDU?

Ulugan'ın Osman Bey'in topraklarında yaydığı zehrin etkisi büyümektedir. Bir yanda devleti diğer yanda milletinin canı olan Osman Bey ikisinden de vazgeçmemekte kararlıdır. Osman Bey'i zorlu karar alma sürecinde neler beklemektedir? Osman Bey kimsenin göze alamayacağı zor bir karar verir. Ahalisinin canı için kendi canından feragat edip Ulugan'a teslim olur. Osman Bey'i düştüğü bu cenderede neler beklemektedir?

OSMAN BEY VE TÜRKLERİN KADERİ

Osman Bey, Ulugan'ın elindedir. Lucas ve Sofia'yla anlaşan Ulugan evvela Osman Bey'in itibarını yerle bir etmek ister. Onu zincirleyerek zafer nişanesi olarak gezdirir. Esaret altındayken dahi düşmanlarına boyun eğmeyen Osman Bey'i neler beklemektedir? Hiçbir zaman yılmayan Osman Bey, Ulugan'ın elinden kurtulabilecek midir?

BALA VE BEGÜM HATUN YÜZLEŞİYOR

Kayı obasında sular durulmaz. Bala Hatun ve Begüm Hatun yüzleşir. Begüm Hatun'un, Osman Bey'e sevdalı olduğu ve bu sebeple hatunlar arasında fitne yaydığı aşikâr olur. Begüm Hatun'a haddini bildiren Bala Hatun onu obadan göndermek için nasıl bir hamle yapacaktır? Begüm Hatun'un, Bala Hatun'a duyduğu kıskançlık nelere sebep olacaktır?

İLBAY'IN İHANETİ

Öte yanda İlbay, Osman Bey'in postuna oturur. Begüm Hatun, ihanetini gözler önüne seren İlbay'a karşı hiç beklemediği bir hamle yapar. Bu hamle nelere sebep olacaktır?

ORHAN BEY KURTULUYOR

Orhan Bey, Altuga'nın elinde asılmaktayken Alaeddin Bey ve alplar yetişir. Orhan Bey kurtulur. Orhan Bey'ler, Osman Bey'i ve mülklerini kurtarmak için ne yapacaktır?

HOLİFİRA, ORHAN BEY'E BABA OLACAĞI MÜJDESİNİ VEREBİLECEK Mİ?

Dört bir yanda kara haberler yayılırken Holofira Bala Hatun'a umut dolu bir haber verir. Gebe olduğunu söyler. Ulugan ve nökerlerinin Kayı obasına yaptığı baskın mutluluğu kursakta bırakır. Bala Hatun'lar Moğol'un baskınından kurtulabilecek midir? Holofira, Orhan Bey'e baba olacağı müjdesini verebilecek midir?

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