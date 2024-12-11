Kuruluş Osman 175. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?

Kuruluş Osman dizisi takipçileri yeni bölümü heyecanla takip ederken Kuruluş Osman 175. Bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediyor. Peki, Kuruluş Osman 175. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 11 Aralık Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

"Kızım, seni bunca vakittir hiç görmedim…"

atv ekranında yayınlanan altıncı sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve seyirciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman'ın 11 Aralık Çarşamba akşamı 20.00'de ekrana gelecek 175. bölümü nefes kesecek. 'Kuruluş Osman'da Osman Bey, Karesi Bey'le kozlarını paylaşırken Sofia'nın obaya sızdırdığı Poena (Halime) ilk fırsatta Bala'yı öldürmek için hamle yapar. Bala Hatun, öldü sandığı kızı tarafından hançerlenecek midir?

Osman Bey, kızı Halime'nin okuyla yaralanıyor

Osman Bey, Sofia'nın gizlediği şeyi bulmak için gittikleri manastırda Poena'nın (Halime) attığı okla yaralanmıştır. Osman Bey oku kimin attığını görebilecek midir? Osman Bey yarasına rağmen Sofia ile Lucas'ı alt etmeden oradan çıkmamakta kararlıdır. Sofia, Poena'yı oradan çıkartmak için nasıl bir hamle yapacaktır? Lucas ve Sofia, Osman Bey'e rağmen manastırdan çıkmayı nasıl başaracaktır?

Poena / Halime Kayı Obası'nda

Sofia, Osman Bey ve Bala Hatun'un sonunu getirmek için Poena'yı (Halime) kullanmakta kararlıdır. Bunun için Poena'nın obaya girmesi gerektir. Sofia bunun için nasıl bir plan yapacaktır? Evlat acısı nükseden Bala Hatun, Halime'nin mezarına gider. Poena bulduğu ilk fırsatta Bala'yı öldürmek için hamle yapar. Bala Hatun, öldü sandığı kızı tarafından hançerlenecek midir?

Osman Bey ve Karesi Bey'in yüzleşmesinde neler yaşanacak?

Karesi Bey, Osman Bey'e savaş açar. Lucas da bu savaşta Karesi Bey'in yanında olacağını söyler. Begüm Hatun, Karesi Bey'in planlarını Osman Bey'e ulaştırır. Begüm Hatun'un Osman Bey'e çalıştığını anlayan Karesi Bey, Begüm Hatun'u öldürecek mi?

Bayhan Bey şehit mi oluyor?

Sofia ve Lucas Osman Bey'in karargahına saldırı düzenlerler. Osman Bey'in beylerinden Bayhan Bey, kılıçlarının ucunda mıdır? Bayhan Bey şehit mi olacaktır? Sofia ve Lucas'ın yaptığı bu hamle Osman Bey'in gireceği savaşı nasıl etkileyecektir?

Osman Bey, tüm kirli ittifaklara meydan okuyor!

Osman Bey, Karesi Bey'in bütün kirli ittifaklarına karşı tek başına nasıl mücadele edecektir?

KURULUŞ OSMAN 175. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kuruluş Osman 175. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman takip sayfası için tıklayınız .

KURULUŞ OSMAN OYUNCULARI

ORHAN BEY

Oyuncu Emre Bey'in canlandıracağı Orhan Bey babasının yolundan ilerleyecek. Karacahisar Bey'i Emre Bey, Osman Bey'in postu için en güçlü aday olacak. tratejik zekasıyla öne çıkan Orhan Bey, savaşı sadece fiziksel güç olarak değil bir akıl mücadelesi olarak görecek ve birçok rakibini alt edecek.

YAKUP BEY

Germiyanoğlularının Bey'i Yakup Bey'i Mirza Bahattin Doğan canlandıracak. Yakup Bey, Türk'ün ve İslam'ın birliğine hizmet eden siyasi bir dehadır. Yakup Bey'in hayali devlet kurmak, sultan olmaktır. Bunun için sarayına alimleri doldurur. Ordusunu güçlendirir. Bir süre sonra Anadolu'nun hakimi Selçuklu Devlet'iyle aynı güce sahip olur.

YUNUS EMRE

Gökhan Atalay'ın oynayacağı Yunus Emre tarihte büyük bir iz bırakmıştır. Şiirleri, Anadolu'nun her yanına yayılmıştır. Yunus Emre'nin yolu sonunda Kayılara rastlayacak. Osman Bey'de cihana kök salacak devletin izlerini görecek. Osman Bey'e ve Orhan Bey'e düştükleri dar durumlarda manevi desteklerde bulunacak.

SAADET HATUN

Yakup Bey'in hatunu Saadet Hatun'u oynayacak isim Sevil Akı olacak. Saadet hanım güç için yaşayan bir kadındır. Germiyanoğlu Bey'inin hatunu olmak onun için çok kıymetlidir. Saadet Hanım için bütün istikbal biricik evlatları, gözünden sakındığı Şehzade Mehmet ile Gonca Hatun'dur.

MEHMET BEY

Yakup Bey'in hırslı büyük oğlu Mehmet Bey, hırslarının esiri olduğu için Osmanoğullarını en büyük rakibi görür bu yüzden Orhan'ın elinde olan her şeyi alması gerektiğini düşünür. Bu karakteri genç oyuncu Emre Dinler canlandıracak.

ALAEDDİN BEY

Alaeddin Bey karakteri genç oyuncu Ömer Faruk Aran tarafından canlandırılacak. Alaeddin dedesi Edebalı'nın tedrisatından geçerken ahilerden ve annesinden silah eğitimi almıştır ve kendini çok iyi eğitmiştir. Silah kullanmada usta olmasının yanında çevikliği sayesinde kendinden çok daha güçlü savaşçılara karşı fiziksel özelliklerini avantaja dönüştürmeyi bilmektedir.

FATMA HATUN

Osman Bey'in sır küpü Fatma Hatun ağabeylerine çok bağlıdır. Ailesinin sorunlarıyla her daim ilgilenen Fatma Hatun rolünde Leya Kırşan'I göreceğiz.

VASILIS

Genç oyuncu Rıdvan Aybars Düzey dizide Vasilis rolünde olacak. Vasilis, manastırlarda Türklere karşı kin ve nefretle büyümüştür. Türkler'e karşı dinmeyecek bir öfke barındırmaktadır. Amacı Türklerin destanlarını sonlandırmaktır.

GONCA HATUN

Belgin Şimşek'in oynayacağı Gonca Hatun dizide Yakup Bey'in kızı olacak. Babası Yakup Bey'e sadıktır. Devletinin ikbali ve mutluluğunu çok önemser. Bunun için yapmayacağı şey yoktur.