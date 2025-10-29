Haberler

Kuruluş Orhan konusu ne, Osmanlı Devleti'nin hangi dönemini anlatıyor?

Kuruluş Orhan konusu ne, Osmanlı Devleti'nin hangi dönemini anlatıyor?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kuruluş dizisinin devamı niteliğinde olacak Kuruluş Orhan'ın ne zaman izleyiciyle buluşacağı büyük bir merak konusu haline geldi. Peki, Kuruluş Orhan konusu ne, Osmanlı Devleti'nin hangi dönemini anlatıyor?

Yapımcılığını ve senaryosunu Mehmet Bozdağ'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Bülent İşbilen'in oturduğu Kuruluş Orhan, hem görsel ihtişamı hem de derin anlatımıyla öne çıkıyor. Kuruluş Orhan konusu ne, Osmanlı Devleti'nin hangi dönemini anlatıyor.

KURULUŞ ORHAN DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizinin çekimleri için Bozdağ Film Platosu'nda 5000 m2 alanda Bursa Tekfur Sarayı: giriş, çarşı, avlu, saray odaları, koridorları ve kabul salonuyla birlikte döneme uygun bir şekilde yapıldı.

Kuruluş Orhan konusu ne, Osmanlı Devleti'nin hangi dönemini anlatıyor?

Yine plato içerisinde 100 m uzunluğunda 12 metre yüksekliğinde Bursa Kalesi dış cephe girişi inşa edilirken Bursa Kuşatması'nın canlandırıldığı 10 bin m2 alanda çadırlar ve döneme ait savaş aletlerinin bulunduğu karargah inşa edildi.

50 çadırlık Kayı obası ile birlikte beyliklere ait iki oba 15 bin metrekare üzerine kuruldu. Obalardaki el yapımı çadırlar projeye özel olarak Türkmenistan'da üretildi. 20 bin m2 alanda da Bursa Şehri'nin inşasına başlandı.

Kuruluş Orhan konusu ne, Osmanlı Devleti'nin hangi dönemini anlatıyor?

KURULUŞ ORHAN OYUNCULARI

Yapım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait olan Kuruluş Orhan dizisinin oyuncu kadrosunda;

Mert Yazıcıoğlu, Mahassine Merabet, Cihan Ünal, Barış Falay, Bennu Yıldırımlar, Şükrü Özyıldız, Burak Sergen, Çağrı Şensoy, Yiğit Uçan, Faruk Aran, Belgin Şimşek, Can Atak, Sevinç Kıranlı, Tevfik Erman Kutlu, Numan Çakır, Özcan Varaylı, Onur Bay, İpek Arkan, Sena Mercan, Dinç Daymen, Atakan Yarımdünya, İbrahim Cem Tek, Tezhan Tezcan, Turpal Tokaev, Murat Boncuk, Mert İnce, Ersen Karagöz, İrem Hergün, Sena Abay, Erkan Bilben, Mert Türkoğlu, Mücahit Temizel gibi isimler bulunuyor.

Kuruluş Orhan konusu ne, Osmanlı Devleti'nin hangi dönemini anlatıyor?

KURULUŞ ORHAN KONUSU NE, OSMANLI DEVLETİ'NİN HANGİ DÖNEMİNİ ANLATIYOR?

Osmanlı İmparatorluğu'nun 2. padişahı Orhan Bey'in hayatını konu alıyor. Osmanlı İmparatorluğunun kuruluş sürecinin ardından büyüme dönemini, Osman Gazi'nin tahttan inip Orhan Bey'in tahta çıkışını, o dönemin siyasi ve askeri mücadelesini ve Bizans İmparatorluğu ile yaşanan çetin savaşları anlatıyor. Ayrıca; Orhan Bey ile Moğol İmparatorluğu arasında yaşanılacak çatışmalar ve savaşlar işlenecek, lakin Moğollar bu dönemde zayıflamış bir biçimde olacak. Diğer yandan Bursa'nın fethi gerçekleşecek.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diyanet'ten 29 Ekim mesajı: Atatürk ve tüm büyüklerimizi saygı ve minnetle yad ediyoruz

Ali Erbaş gibi yapmadı! İşte Diyanet'in 29 Ekim mesajı
Inter'in kalecisi Josep Martinez'e hapis şoku

Bir kişi hayatını kaybetti! Dünya devinin kalecisine hapis şoku
Süper Lig takımı Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendi

Süper Lig ekibi BAL Ligi takımına yenildi, Türkiye Kupası'ndan elendi
Galatasaray'da flaş gelişme! Barış Alper takımdan ayrılıyor

Galatasaray'da flaş gelişme! Barış Alper takımdan ayrılıyor
Diyanet'ten 29 Ekim mesajı: Atatürk ve tüm büyüklerimizi saygı ve minnetle yad ediyoruz

Ali Erbaş gibi yapmadı! İşte Diyanet'in 29 Ekim mesajı
Gazze'ye saldırı emri veren Netanyahu'nun ayarını bozan görüntü

Netanyahu'nun ayarını bozan görüntü
Güllü'nün kızı, annesi için yazdığı 'Bu kadın ölsün' mesajını böyle savundu

Güllü'nün kızı, annesi için yazdığı o mesajı böyle savundu
Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan kulüp yok oldu

Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan kulüp yok oldu
Dişlerini beyazlatmak için yaptığı akılalmaz!

Dişlerini beyazlatmak için yaptığı akılalmaz!
Tüm gözlerin çevrildiği yere Davutoğlu ve Babacan da geldi

Tüm gözlerin çevrildiği yere ikisi de geldi
300 dairesi olan şarkıcı Emrah, sahnede hüngür hüngür ağladı

300 dairesi olan Emrah, sahnede hüngür hüngür ağladı
Gebze'de 7 katlı binanın çökme anı güvenlik kamerasında

İşte 7 katlı binanın yıkılma anı
Putin yeni ölümcül silahını tanıttı: O şehirler yaşanmaz hale gelir

Putin yeni ölümcül silahını tanıttı: O şehirler yaşanmaz hale gelir
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.