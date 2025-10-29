Yapımcılığını ve senaryosunu Mehmet Bozdağ'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Bülent İşbilen'in oturduğu Kuruluş Orhan, hem görsel ihtişamı hem de derin anlatımıyla öne çıkıyor. Kuruluş Orhan konusu ne, Osmanlı Devleti'nin hangi dönemini anlatıyor.

KURULUŞ ORHAN DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizinin çekimleri için Bozdağ Film Platosu'nda 5000 m2 alanda Bursa Tekfur Sarayı: giriş, çarşı, avlu, saray odaları, koridorları ve kabul salonuyla birlikte döneme uygun bir şekilde yapıldı.

Yine plato içerisinde 100 m uzunluğunda 12 metre yüksekliğinde Bursa Kalesi dış cephe girişi inşa edilirken Bursa Kuşatması'nın canlandırıldığı 10 bin m2 alanda çadırlar ve döneme ait savaş aletlerinin bulunduğu karargah inşa edildi.

50 çadırlık Kayı obası ile birlikte beyliklere ait iki oba 15 bin metrekare üzerine kuruldu. Obalardaki el yapımı çadırlar projeye özel olarak Türkmenistan'da üretildi. 20 bin m2 alanda da Bursa Şehri'nin inşasına başlandı.

KURULUŞ ORHAN OYUNCULARI

Yapım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait olan Kuruluş Orhan dizisinin oyuncu kadrosunda;

Mert Yazıcıoğlu, Mahassine Merabet, Cihan Ünal, Barış Falay, Bennu Yıldırımlar, Şükrü Özyıldız, Burak Sergen, Çağrı Şensoy, Yiğit Uçan, Faruk Aran, Belgin Şimşek, Can Atak, Sevinç Kıranlı, Tevfik Erman Kutlu, Numan Çakır, Özcan Varaylı, Onur Bay, İpek Arkan, Sena Mercan, Dinç Daymen, Atakan Yarımdünya, İbrahim Cem Tek, Tezhan Tezcan, Turpal Tokaev, Murat Boncuk, Mert İnce, Ersen Karagöz, İrem Hergün, Sena Abay, Erkan Bilben, Mert Türkoğlu, Mücahit Temizel gibi isimler bulunuyor.

KURULUŞ ORHAN KONUSU NE, OSMANLI DEVLETİ'NİN HANGİ DÖNEMİNİ ANLATIYOR?

Osmanlı İmparatorluğu'nun 2. padişahı Orhan Bey'in hayatını konu alıyor. Osmanlı İmparatorluğunun kuruluş sürecinin ardından büyüme dönemini, Osman Gazi'nin tahttan inip Orhan Bey'in tahta çıkışını, o dönemin siyasi ve askeri mücadelesini ve Bizans İmparatorluğu ile yaşanan çetin savaşları anlatıyor. Ayrıca; Orhan Bey ile Moğol İmparatorluğu arasında yaşanılacak çatışmalar ve savaşlar işlenecek, lakin Moğollar bu dönemde zayıflamış bir biçimde olacak. Diğer yandan Bursa'nın fethi gerçekleşecek.