Kuruluş Orhan'ın ilk fragmanı yayınlandı: Kuruluş Orhan 1. bölüm fragmanı izle! Kuruluş Orhan ne zaman başlıyor?

Kuruluş Orhan'ın ilk bölüm fragmanı yayınlandı ve dizi tutkunları büyük bir heyecanla ekran başına geçti. Orhan Bey karakterini canlandıran başarılı oyuncu Mert Yazıcıoğlu'nun performansı şimdiden merak edilirken, yeni sezonun yayın tarihi izleyiciler tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. Güçlü hikayesi ve etkileyici karakterleriyle Kuruluş Orhan, bu sezonun en çok konuşulan dizilerinden biri olma yolunda ilerliyor. Kuruluş Orhan ile ilgili merak edilenler haberin devamında yer alıyor.

KURULUŞ ORHAN 1. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Kuruluş Orhan 1. bölüm fragmanını izlemek için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.

https://www.atv.com.tr/kurulus-orhan/1-bolum-1-fragman/izle

KURULUŞ OSMAN İLK FRAGMANDA NELER OLDU?

ATV'nin reyting rekortmeni Kuruluş dizisinin devamı niteliğindeki "Kuruluş Orhan"un yayın tarihi merakla bekleniyor. Yeni sezonda güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizide, Orhan Bey karakterini başarılı oyuncu Mert Yazıcıoğlu canlandıracak.

İşte "Kuruluş Orhan"un ilk bölüm fragmanı:

"Cümle cihana selam olsun, biz geldik!"

ATV'nin sevilen Kuruluş dizisinin devamı olan "Kuruluş Orhan"un yeni bölüm tanıtımı izleyicilerle paylaşıldı.

KURULUŞ ORHAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

ATV'nin yeni dizisi "Kuruluş Orhan", güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle daha başlamadan sezonun en çok konuşulan yapımlarından biri haline geldi. Dizinin yayın tarihi henüz netleşmezken, izleyiciler merakla ekranlara gelmesini bekliyor.