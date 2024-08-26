Kurtuluş Kuş kimdir? Kurtuluş Kuş hayatı ve biyografisi! Kurtuluş Kuş kaç yaşında, nereli?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Kurtuluş Kuş merak konusu oldu. İşte Kurtuluş Kuş hakkında merak edilen Kurtuluş Kuş kimdir, Kurtuluş Kuş hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

KURTULUŞ KUŞ KİMDİR?

Doğum: 1997 (27 yıl yaşında), Karaman, Türkiye

Kurtuluş Kuş, 1997 yılında Karaman'da doğdu. Ses sanatçısı ve bestekar Ramazan Kuş'un oğludur.

Burak Bulut ile seslendirdiği Sevmedim Deme şarkısı ile milyonlarca izlenme alan Kurtuluş Kuş sık sık gündemde yer aldı. Ah Bu Şarkılar, El İnsaf, Nabız, Leyla Mecnun, Rüya Gibi şarkılarını çıkaran Kurtuluş Kuş son düeti ile yeniden gündeme geldi.