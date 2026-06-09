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Kurtulmuş’tan fezleke mesajı: Bambaşka bir siyasi oyunun kapısını açar

Kurtulmuş’tan fezleke mesajı: Bambaşka bir siyasi oyunun kapısını açar
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP’ye yönelik fezleke tartışmaları ve kurultay sürecine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Fezlekelerin Meclis gündemine taşınmasının yeni siyasi gerilimlere yol açabileceğini söyleyen Kurtulmuş, CHP’nin delege iradesini yeniden ortaya koymak için uygun zamanda kurultayını gerçekleştirmesi gerektiğini vurguladı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve bazı CHP’li isimler hakkında hazırlanan fezleke taleplerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Meclis’te çok sayıda fezlekenin beklediğini hatırlatan Kurtulmuş, konunun siyasi sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekti. Kurtulmuş ayrıca CHP’nin delege iradesini yeniden ortaya koyacak bir kurultayı gecikmeden gerçekleştirmesi gerektiğini söyledi.

“MECLİS'TE ÇOK SAYIDA FEZLEKE BEKLİYOR"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bazı CHP’li milletvekilleri hakkında dokunulmazlık fezlekesi hazırlanması talebine ilişkin açıklamalarda bulundu. Nefes yazarı Aytunç Erkin’e konuşan Kurtulmuş, Meclis’te hâlihazırda çok sayıda fezlekenin bulunduğunu ve bunların büyük bölümünün gündeme alınmadığını belirtti.

Kurtulmuş, “Mecliste şu anda bile çok sayıda fezleke var. Bunların hiçbirisi doğal olarak gündeme getirilmiyor” ifadelerini kullandı.

“SİYASİ OYUNUN KAPISINI AÇAR”

Fezleke tartışmalarının siyasi zeminde farklı sonuçlar doğurabileceğine işaret eden Kurtulmuş, sürecin dikkatli yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

Kurtulmuş, “Fezleke meselesi bambaşka bir siyasi oyunun kapısını açar. Dolayısıyla bakalım. Süreç henüz oralara gelmedi” diyerek fezlekelerin kısa vadede Meclis gündemine taşınmasının beklenmediği mesajını verdi.

CHP’YE KURULTAY ÇAĞRISI 

Açıklamalarında CHP’deki kurultay tartışmalarına da değinen Kurtulmuş, partinin yaşanan süreçten çıkabilmesi için delege iradesinin yeniden ortaya konulmasının önem taşıdığını söyledi.

“Meclis Başkanı olarak beklentiniz nedir?” sorusuna yanıt veren Kurtulmuş, CHP’nin bir an önce kurultaya gitmesi gerektiğini belirterek, “CHP'nin delege iradesini tekrar ortaya koyması, bir an evvel uygun bir zamanda kurultayın yapılması siyasi partiler hukuku bakımından önemlidir” dedi.

GÖZLER CHP VE FEZLEKE SÜRECİNDE 

Kurtulmuş’un açıklamaları, CHP yönetimine yönelik fezleke taleplerinin ve parti içindeki kurultay tartışmalarının gündemde olduğu bir dönemde geldi. TBMM Başkanı’nın değerlendirmeleri, hem fezlekelerin Meclis’teki geleceği hem de CHP’de izlenecek yol haritasına ilişkin yeni tartışmaları beraberinde getirdi.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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