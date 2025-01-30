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Kürşad Oğuz serbest mi bırakıldı? Kürşad Oğuz olayı nedir?

Kürşad Oğuz serbest mi bırakıldı? Kürşad Oğuz olayı nedir?
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Kürşad Oğuz serbest mi bırakıldı? İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun konuşmasının ardından Halk TV'de yayınlanan programda 'bilirkişiyi etkileme girişimi' ve 'özel görüşmelerin izinsiz kaydedilmesi' suçlamalarıyla başlatılan 'Bilirkişi soruşturması' kapsamında gözaltına alınan kanalın program koordinatörü Kürşad Oğuz, kısa içerisinde merak konusu oldu. Peki, Kürşad Oğuz olayı nedir? İşte, detaylar...

Halk TV'de yayınlanan programda, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun konuşmasında adı geçen bilirkişinin aranması ve görüşmenin paylaşılması üzerine 'Bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs' ve 'Kişiler arasındaki konuşmaların izinsiz kaydedilmesi' suçlamalarıyla Program Koordinatörü Kürşad Oğuz hakkında soruşturma başlatıldı. Oğuz'un ifadesinin alınmasının ardından gözaltı süreci ve serbest kalıp kalmadığı kamuoyunda büyük merak uyandırdı. Peki, Kürşad Oğuz serbest bırakıldı mı? İşte, tüm merak edilenler…

KÜRŞAD OĞUZ OLAYI NEDİR?

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bazı soruşturmalarda ve mahkemelerde bilirkişi olarak görevlendirilen bir kişinin, yapılan telefon görüşmesinin izinsiz şekilde kaydedilip yayımlandığı ve bu şekilde gizliliğin ihlal edildiği tespit edilmişti. Yayın sırasında bilirkişinin adının hedef alınacak şekilde açıklandığı ve yargı sürecini etkilemeye yönelik ifadeler kullanıldığı belirlenirken yayının ardından bahsi geçen birçok isim gözaltına alındı.

Kürşad Oğuz serbest mi bırakıldı? Kürşad Oğuz olayı nedir?Kürşad Oğuz gözaltı durumu

Emniyet Müdürlüğü'nde verilen ifadelerin ardından atılı suçlara iştirak ettiği gerekçesiyle Program Koordinatörü Kürşad Oğuz da ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Kürşad Oğuz serbest mi bırakıldı? Kürşad Oğuz olayı nedir?Kürşad Oğuz soruşturma

KÜRŞAD OĞUZ SERBEST Mİ BIRAKILDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı gözaltı kararıyla ilgili "Soruşturma kapsamında şüphelilerden Seda Selek ve Serhan Asker'in mevcut delil durumuna göre adli kontrol talebiyle Sulh ceza hakimliğine sevklerine karar verilmiştir. Ayrıca şüpheliler Barış Pehlivan ve Serhan Asker'in alınan ifade içeriklerine göre Halk Tv genel yayın yönetmeni Suat Toktaş ve program koordinatörü Kürşat Oğuz'un da atılı suçlara iştirak ettikleri anlaşıldığından adı geçen şüphelilerin ifadelerin alınması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığımız hazır edilmeleri için Emniyet Müdürlüğüne talimat verilmiştir. Şüphelilerin ifadelerinin alınması akabinde diğer şüphelilerin sevk durumları belirlenecektir." şeklinde açıklama yaparken Kürşad Oğuz'un ifadesinin ardından adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldığı öğrenildi.

Kürşad Oğuz serbest mi bırakıldı? Kürşad Oğuz olayı nedir?Kürşad Oğuz

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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