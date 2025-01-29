Kürşad Oğuz kimdir? Kürşad Oğuz kaç yaşında, nereli? Kürşad Oğuz hayatı ve biyografisi!

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KÜRŞAD OĞUZ KİMDİR?

Kürşad Oğuz, 1973 yılında Çankırı'da dünyaya geldi.

Ankara Özel Tevfik Fikret Lisesi ve Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yönetimi Bölümü mezunudur.

Gazetecilik kariyerine 1995 yılında başlayan Oğuz, Aktüel Dergisi Yayın Koordinatörlüğü, Akşam Gazetesi Hafta sonu Ekleri ve Kitap Eki Yayın Yönetmenliği, Vatan Gazetesi Hafta sonu Ekleri ve Vatan Kitap Yayın Yönetmenliği, Star Gazetesi Yazı işleri Müdürlüğü, Newsweek Türkiye Yayın Koordinatörlüğü, Haberturk.com Yayın Koordinatörlüğü, Habertürk Gazetesi Yayın Yönetmen Yardımcılığı ve Habertürk TV Yayın Koordinatörlüğü görevlerinde bulundu. Şu an ise Halk TV Program Müdürülüğü görevini sürdürmekte.