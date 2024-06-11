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Kurban saat kaça kadar kesilir, akşam ezanından sonra kurban kesilir mi? Kurban hangi saatten sonra kesilmez?

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Kurban kaça kadar kesilir? Kurban Bayramına sayılı günler kala akşam ezanından sonra kurban kesilir mi ve kurban hangi saatten sonra kesilmez sorularına yanıt aranıyor. Akşam vakti kurban kesilir mi? Diyanet kurban kesim vakitlerini açıkladı. Peki, Kurban saat kaça kadar kesilir, akşam ezanından sonra kurban kesilir mi?

Kurban hangi saatten sonra kesilmez? Kurban kesimi saat kaçta başlıyor ve gece kurban kesilir mi soruları araştırılıyor. İslam dininde kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğ çağına ermiş, dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her Müslümanın yerine getirmesi gereken mali bir ibadet olarak kabul ediliyor. Kurban saat kaça kadar kesilir? Detaylar haberimizdedir…

KURBAN SAAT KAÇA KADAR KESİLİR?

Kurban kesme vakti, bayram namazının ardından başlar. Bayram namazının kılındığı yerlerde, namaz kılındıktan sonra kurban kesimine başlanabilir. Bayram namazının kılınmadığı yerlerde ise sabah namazı vaktinin girmesiyle birlikte kurban kesilebilir. Hanefî mezhebine göre, kurban kesme süresi bayramın dördüncü günü akşamına kadar devam eder. Bu süre zarfında hem gece hem de gündüz kurban kesilebilir.

Kurban saat kaça kadar kesilir, akşam ezanından sonra kurban kesilir mi? Kurban hangi saatten sonra kesilmez?

KURBAN HANGİ SAATTEN SONRA KESİLMEZ?

Kurban kesme vakti, bayram namazının kılınmasının ardından başlar ve Hanefî mezhebine göre, Kurban Bayramı'nın üçüncü günü akşamına kadar devam eder. Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Dolayısıyla, üçüncü günün akşamından sonra kurban kesimi yapılamaz.

Özetle, kurban kesimi Kurban Bayramı'nın dördüncü günü güneş batana kadar tamamlanmalıdır.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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