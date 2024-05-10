Kurban neden kesilir? Kurban Bayramı'nın hikayesi nedir?

Kurban, İslam dini içerisinde önemli bir ibadettir ve Allah'a yakınlaşmak amacıyla kesilir. Bu, kişinin ibadetini yerine getirerek Allah'ın rızasına erişmesine vesile olur. Kurban kesmek, kişiye sevap kazandırır. Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak ve günahlarından arınmak için bu ibadet yapılır. Peygamber Efendimiz (sav) de kurban kesmeyi hiç terk etmemiş ve her sene her bir ev halkına kurban kesmenin vâcip olduğunu belirtmiştir. İşte kurban olayı nasıl ortaya çıkmıştır ve nereden çıkmıştır ile ilgili merak edilenler…

KURBAN NEDEN KESİLİR?

Kurban Bayramı, İslam dininde önemli bir ibadet olarak kabul edilir ve Hz. İbrahim'in sadakati ile Hz. İsmail'in teslimiyetiyle ilişkilendirilir. Kur'an-ı Kerim'de kurbanın meşruiyetine işaret eden birçok ayet bulunmaktadır. Ayrıca İslam Peygamberi Hz. Muhammed de kurbanı bir ibadet olarak kabul etmiş ve kendisi de kurban kesmiştir. Kurbanın tarihçesi ve hikayesi şu şekildedir:

Hz. İbrahim ve Sadakati

Hz. İbrahim, eşi Hz. Hacer ve oğlu Hz. İsmail'i çölün ortasında Rabbine emanet ettikten yıllar sonra tekrar yanlarına geri döndü. Ancak, Hz. İbrahim'i bekleyen ağır bir imtihan daha vardı. Bu imtihan, Allah'ın emri karşısında gerektiğinde canından ve cananından vazgeçebileceğini göstermekti. İşte tam da bu noktada yaşanan hâdiseyi kavramak için Kur'an'a bakalım:

"Çocuk kendisiyle birlikte koşup yürüyecek yaşa gelince İbrâhim ona, 'Yavrum, ben rüyamda seni boğazladığımı gördüm. Düşün bakalım, ne dersin?' dedi. O da, 'Babacığım, emrolunduğun şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın' dedi." (Kur'an, Sâffât Sûresi, 37:102)

Bu imtihanın asıl amacı, kurban olayının kahramanlarını tanıtmak ve olayın tarihsel gelişimini anlatmak değildir. Asıl amaç, Hz. İbrahim'in tevhid mücadelesinden alınacak dersleri hatırlatmaktır. Onun çok sevdiği oğlunu bile Allah uğrunda feda etmekten kaçınmayacak kadar ilâhî iradeye teslim oluşundan ders almamızı sağlamaktır. Yine oğlunun da yaşının küçüklüğüne rağmen aynı teslimiyet şuuruna sahip olduğunu bir ibret levhası olarak ortaya koymaktır.

Hz. İsmail ve Teslimiyeti

İbrâhim ve oğlu İsmâil, ilâhî buyruğa teslim olunca ve babası İbrâhim de onu yüzüstü yatırınca, Allah onlara seslenir:

"Ey İbrâhim! Tamam, rüyanı gerçekleştirmiş oldun. İşte iyileri böyle ödüllendiririz. Bu, kesinlikle apaçık bir imtihandı. Biz, İbrâhim'e büyük bir kurbanlık vererek İsmâil'i kurtardık. Evet, Hz. İbrâhim ve oğlu Hz. İsmâil Allah'ın hükmüne razı oldular. İmtihan şuuruna erdiler ve başarı ile tamamladılar." (Kur'an, Sâffât Sûresi, 37:104-107)

Kurban Bayramı, bu büyük imtihanın hatırasını yaşatmak ve Allah'a olan teslimiyetimizi hatırlatmak amacıyla kutlanır. Hz. İbrahim ve Hz. İsmail'in sadakati ve teslimiyeti, bu bayramın temelini oluşturur.