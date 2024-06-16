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Kurban kesilirken okunacak dua nedir? Kurban kesilirken niyet nasıl edilir, hangi salavat getirilir?

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Kurban kesilirken okunacak dua nedir? Kurban kesimi sırasında belirli dualar ve salavatlar okunur. Kurban kesilirken niyet nasıl edilir? Bu dualar, kurban ibadetinin Allah'a adanmışlığını ve şükran ifadesini içerir. Peki, Kurban kesilirken okunacak dua ve salavatlar nedir? Kurban kesilirken neler yapılmalı?

Kurban kesilirken niyet nasıl edilir? Dualar ve salavatlarla kurban kesimi, İslami usullere uygun bir şekilde gerçekleştirilmelidir. Kurban kesilirken okunacak dua nedir? Kurban kesimi bayramın birinci günü başlar ve son günü sona erer. Kurban kesilirken okunacak dua nedir? Kurban kesilirken niyet nasıl edilir, hangi salavat getirilir? Detaylar haberimizdedir…

KURBAN KESİLİRKEN OKUNACAK DUA NEDİR?

Kurban kesimi esnasında genellikle şu dua okunur. Bismillahi Allahu Akbar, Allahümme haza minke ve leke:

"Allah'ın adıyla, Allah en büyüktür. Allah'ım bu kurban senden (bir lütuf) ve senin için (kesiyorum)."

KURBAN KESİLİRKEN NASIL NİYET EDİLİR?

Kurban kesiminden önce niyet etmek de önemlidir. Niyet, kalben yapılır ve kurbanın Allah rızası için kesildiği ifade edilir. Genellikle şu şekilde niyet edilir:

Niyet ettim Allah rızası için kurban kesmeye.

Kurban kesilirken okunacak dua nedir? Kurban kesilirken niyet nasıl edilir, hangi salavat getirilir?

KURBAN KESİLİRKEN HANGİ SALAVAT GETİRİLİR?

Kurban kesiminden önce veya kesim sırasında salavat getirilmesi de sünnettir. Salavat, Peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.) selam ve dua etmektir.

Salavat örneği: Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed:

"Allah'ım! Muhammed'e ve Muhammed'in aline salat et (rahmet ve selam eyle)."

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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