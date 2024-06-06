Kurban Bayramında köprüler ve otoyollar ücretsiz mi 2024? Bayramında metro, tramvay ve vapurlar bedava mı?

Bu yıl Kurban Bayramı'nın uzatılması ile otoyollar ücretsiz mi 2024 ve Kurban Bayramında otoyollar, vapurlar, köprüler ücretsiz mi soruları sıklıkla araştırılıyor. Bayramda otoyollar ücretsiz mi 2024?sorusu gündeme geliyor. Bayramda otoyollar ücretsiz mi 2024? Kurban Bayramında otoyollar, vapurlar, köprüler ücretsiz mi? Detaylar haberimizdedir…

BAYRAMDA OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ 2024?

Geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda alınan kararla, Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait köprü ve otoyollar 9 gün boyunca ücretsiz hizmet vermişti. Kurban Bayramı boyunca, Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait köprü ve otoyollar ücretsiz olacak.

KURBAN BAYRAMINDA TOPLU TAŞIMA BEDAVA MI?

İBB'den yapılan açıklamaya göre,

"Kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahipleri, 16-19 Haziran arasını kapsayan 4 günlük bayram süresince, İBB'ye ait toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanabilecek. İETT, Metro İstanbul ve Şehir Hatları gerekli hallerde ek seferler koyacak. İBB Deniz Taksileri ise 7/24 hizmet vermeye devam edecek. Bayram boyunca, Kuzguncuk İskelesi, Moda İskelesi, Kadıköy İskelesi, Beşiktaş İskelesi ve Çubuklu Arabalı Vapur İskelelerimizde yer alan Vapur Kafeleri de hizmette olacak."