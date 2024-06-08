Üye Girişi
Haberler

KURBAN BAYRAMINA KAÇ GÜN KALDI 8 HAZİRAN 2024: Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihe denk geliyor?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2024 yılında Kurban Bayramı'nın tarihi ve kaç gün kaldığı merak konusu oldu. 2024 yılında Zilhicce ayının 10. günü, 6 Haziran Çarşamba gününe denk geliyor. Dolayısıyla Kurban Bayramı, 6 Haziran Çarşamba günü başlayacak ve dört gün boyunca sürecek. Peki, Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihe denk geliyor?

Kurban Bayramına kaç gün kaldı? Ramazan Bayramının sona ermesi ile birlikte Merak ediliyor. Kurban Bayramı'na yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar büyükbaş ve küçükbaş hayvan üreticilerini ziyaret etmeye başladı. Kurban Bayramı, Hicrî takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan dinî bir bayramdır. Peki, Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihe denk geliyor?

KURBAN BAYRAMINA KAÇ GÜN KALDI 2024?

2024 yılı Kurban Bayramı 1. Gün tarihi 16 Haziran Pazardır. Buna göre Bugün 8 Haziran 2024 Cumartesi. 8 Haziran 2024 Cumartesi gününe kadar 7 gün var. 20 Haziran 2024 Pazar günü yani 7 gün sonra Kurban Bayramının ilk günü olacak. Yani Kurban Bayramına 7 gün vardır.

KURBAN BAYRAMI KAÇ GÜN?

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzatılıp uzatılmadığı konusu, resmi açıklamaların yapılmasıyla netlik kazanacak. Şu anki verilere göre, Kurban Bayramı 2024 yılı tatili, hafta sonu tatiliyle birlikte değerlendirildiğinde 5 gün olarak planlanmıştır. 15 Haziran 2024 Cumartesi günü Arefe, 16 Haziran Pazar günü ise Bayramın ilk günü olarak başlamaktadır. Bayram, 19 Haziran Çarşamba günü sona ermektedir.

Resmi bir tatil uzatma kararı alındığında ve açıklama yapıldığında, bu durum tatilin 9 güne çıkabileceği anlamına gelecektir. Ancak, bu bilgi henüz kesinleşmemiştir ve resmi makamların açıklaması beklenmektedir. Bu nedenle, tatilin 9 gün olup olmadığını öğrenmek için resmi duyuruları takip etmek gerekmektedir. Yapılacak olacak açıklamalar dahilinde haberimiz güncellenecektir.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2024 yılı için Kurban Bayramı tarihleri şöyle:

1. Gün - 16 Haziran Pazar

2. Gün - 17 Haziran Pazartesi

3. Gün - 18 Haziran Salı

4. Gün - 19 Haziran Çarşamba

Emir Ceran
Emir Ceran
Haberler.com - Gündem

Kurban Bayramı Kurban Dini Gündem Yaşam Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyonda en zor dönem bitti, artık düşüş göreceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyonda en zor dönem bitti, artık düşüş göreceğiz

 Hakkari'de bir manav üzerinde 'Allah' yazan karpuz buldu

Hakkari'de bir manav üzerinde 'Allah' yazan karpuz buldu

 YKS'yi 30 saniyeyle kaçırdı, okulun kilitli kapısından çıkışı olay oldu

YKS'yi 30 saniyeyle kaçırdı, okulun kilitli kapısından çıkışı olay oldu

Bakmadan Geçme

Portekiz Hırvatistan maçı CANLI izle! (HD) 8 Haziran Portekiz Hırvatistan maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Pazar günü kargolar açık mı 2024? Pazar günü kargolar saat kaça kadar açık, kaça kadar dağıtım yapıyor? Emekli maaşı bayramdan önce yatacak mı 2024? Emekli maaşı bayramdan önce ödenecek mi? Gamze Özçelik evli mi? Gamze Özçelik kiminle evli, eşinin adı ne? Muharrem Akkuş yaşıyor mu? Muharrem Akkuş öldü mü, neden öldü? Muharrem Akkuş ölüm sebebi ne? Hepsijet Pazar günü çalışıyor mu? Hepsijet Pazar günü kaça kadar çalışıyor? TYT'ye girmeden AYT'ye girilir mi? TYT sınavına girmeyenler AYT sınavına girebilir mi? KURBAN BAYRAMINA KAÇ GÜN KALDI 8 HAZİRAN 2024: Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihe denk geliyor? Portekiz - Hırvatistan maçı hangi kanalda, saat kaçta? Portekiz - Hırvatistan maçı nereden izlenir? Yalı Çapkını Seyran ölecek mi? Yalı Çapkını Seyran diziden ayrılacak mı, çıkacak mı? KPSS ortaöğretim başvuruları ne zaman? KPSS ortaöğretim başvuru tarihi ayın kaçında, hangi tarihte? RTÜK kaç üyeden oluşur? Radyo ve Televizyon Üst Kurulu kaç üyedir, nasıl seçilir? TYT İLE ALAN BÖLÜMLER NELERDİR? Hangi bölümler TYT ile alıyor? TYT ile alan bölümlerin puan listesi 2024! 8 Haziran hangi burç? 8 Haziran'da doğanlar hangi burç oluyor? 8 Haziran tarihi hangi burç olur? YKS TYT Türkçe / yazım kuralı sorusunun cevabı ne? Türk tarihi, park isimleri, resmi heyet, bakan ve meydan büyük mü yazılır?
Seçime saatler kala Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a tarihi çağrı

Seçime saatler kala Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a tarihi çağrı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title