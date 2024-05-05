KURBAN BAYRAMINA KAÇ GÜN KALDI 2024: Kurban bayramı ne zaman, hangi tarihe denk geliyor?

Kurban bayramına kaç gün kaldı? Ramazan Bayramının sona ermesi ile birlikte Merak ediliyor. Kurban Bayramı'na yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar büyükbaş ve küçükbaş hayvan üreticilerini ziyaret etmeye başladı. Kurban Bayramı, Hicrî takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan dinî bir bayramdır. Peki, Kurban bayramı ne zaman, hangi tarihe denk geliyor?

KURBAN BAYRAMINA KAÇ GÜN KALDI 2024

2024 yılı Kurban Bayramı 1. Gün tarihi 16 Haziran Pazardır. Buna göre Bugün 5 Mayıs 2024 Cumartesi. 16 Haziran 2024 Pazar gününe kadar 41 gün var. 16 Haziran 2024 Pazar günü yani 41 gün sonra Kurban Bayramının ilk günü olacak. Yani Kurban Bayramına 41 gün vardır.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2024 yılı için Kurban Bayramı tarihleri şöyle:

Arefe Günü - 15 Haziran Cumartesi

1. Gün - 16 Haziran Pazar

2. Gün - 17 Haziran Pazartesi

3. Gün - 18 Haziran Salı

4. Gün - 19 Haziran Çarşamba