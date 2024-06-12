Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor? Kurban Bayramı tatili hangi gün, ayın kaçında başlayacak 2024?

Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor? Sorusu merak edilmekte ve gündemde yer almaktadır. Kurban Bayramı 2024 yılında Haziran ayına denk gelmektedir. Kurban Bayramı tatili boyunca, vatandaşlar hem dini vecibelerini yerine getirebilecek hem de tatilin keyfini çıkarabilecekler. Peki, Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor? Kurban Bayramı tatili hangi gün, ayın kaçında başlayacak 2024? Detaylar haberimizdedir...

KURBAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kurban Bayramı tatili bu sene 16 Haziran'da başlıyor ve 23 Haziran Pazar günü sona erecek. 2024 yılında mübarek Kurban Bayramı, 15 Haziran Cumartesi günü arefeyle başlayacak. Bayram, dört gün sürecek ve tarihler şu şekilde olacak:

16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı'nın 1. Günü

17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı'nın 2. Günü

18 Haziran Salı: Kurban Bayramı'nın 3. Günü

19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı'nın 4. Günü

KURBAN BAYRAMIN HANGİ GÜNLERE DENK GELİYOR?

2024 yılı Kurban Bayramı 1. Gün tarihi 16 Haziran Pazardır. Buna göre Bugün 2 Haziran 2024 Pazar. 16 Haziran 2024 Pazar gününe kadar 11 gün var. 20 Haziran 2024 Pazar günü yani 11 gün sonra Kurban Bayramının ilk günü olacak. Yani Kurban Bayramına 11 gün vardır.