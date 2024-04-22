Kurban Bayramı'nın ne zaman başlayacağı ve kaç gün tatil olacağı hakkında merak edilenler, pek çok vatandaş tarafından araştırılmaya başlandı. Diyanet'in yayımladığı dini bayramlar tatil takvimine göre Kurban Bayramı'nın tarihleri ve tatil süresi dikkatle inceleniyor. Bahar aylarında tatil planları yapmak isteyenler, Kurban Bayramı'nın tarihleri hakkında net bilgilere ihtiyaç duyuyor. Kurban Bayramı'nın Ramazan Bayramı gibi uzun bir tatil süresine sahip olup olmayacağı da merak edilenler arasında. Bu nedenle, Kurban Bayramı'nın ne zaman başlayacağı ve tatil süresi hakkında kesin bilgiler araştırılıyor. Kurban Bayramı'nın birinci günü ne zaman? Kurban Bayramı kaç gün tatil? İşte detaylar...

KURBAN BAYRAMININ BİRİNCİ GÜNÜ NE ZAMAN?

Diyanet tarafından 2024 dini günler takvimi yayınlandı. Kurban Bayramı 2024 yılında 16 Haziran Pazar günü başlayacak. Buna göre 15 Haziran Cumartesi günü arefe günü olurken 16 Haziran 2024 Pazar günü Kurban Bayramı'nın 1. günü olacak. Toplamda 4 gün sürecek olan Kurban Bayramı 17 Haziran 2024 Pazartesi, 18 Haziran 2024 Salı ve 20 Haziran 2024 Çarşamba günleri de devam edecek. Bayram tatilinin hafta sonları ile beraber 9 gün olup olmayacağı ise bilinmiyor.