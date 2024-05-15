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Kurban Bayramı ne zaman 2024, kaç gün kaldı? #128046 Kurban Bayramı tatili kaç gün?

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Kurban Bayramı ayın kaçındadır, kurbana kaç gün kaldı ve Kurban Bayramı 9 gün tatil olur mu soruları gündeme geliyor. Kurban Bayramına sayılı günler kala vatandaşlar Kurban Bayramı tatiline kaç gün kaldığını araştırıyor. Peki, Kurban Bayramı ne zaman 2024, kaç gün kaldı? Kurban Bayramı tatili kaç gün?

Kurban Bayramı ne zaman 2024, kaç gün kaldı? Kurban Bayramı tatili kaç gün? 2024 Kurban Bayramı arifesi ne zaman? Kurban Bayramı 2024 yılında Haziran ayına denk gelmektedir. Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor? Kurban Bayramı 9 gün tatil olur mu? Detaylar haberimizdedir…

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2024 yılı dini takviminin yayımlanmasının ardından Kurban Bayramı tarihlerini açıkladı. Buna göre, 2024 yılında Kurban Bayramı 16 Haziran Pazar günü başlayacak. Bayram, 16-17-18-19 Haziran tarihlerinde olmak üzere dört gün sürecek. Kurban Bayramı arifesi ise 15 Haziran Cumartesi günü idrak edilecek.

Kurban Bayramı ne zaman 2024, kaç gün kaldı? #128046 Kurban Bayramı tatili kaç gün?

KURBAN BAYRAMINA KAÇ GÜN KALDI?

Bu yıl Kurban Bayramı 16 Haziran Pazar günü başlıyor ve 19 Haziran Çarşamba günü sona eriyor.

  • 1. Gün 16 Haziran 2024 Pazar
  • 2. Gün 17 Haziran 2024 Pazartesi
  • 3. Gün 18 Haziran 2024 Salı
  • 4. Gün 19 Haziran 2024 Çarşamba

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Kurban Bayramı, hafta sonu tatiliyle birleştiği için şu an itibarıyla 5 günlük bir tatil olarak görünüyor. Bayram tatilinin 9 güne uzatılmasıyla ilgili resmi bir açıklama yapıldığında, haberimiz güncellenecektir.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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