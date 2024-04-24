Kurban Bayramı'na kaç gün kaldı? Kurban Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor?
Kurban Bayramı'nın yaklaşması ile birlikte vatandaşlar bayramın hangi tarihe denk geldiğini merak etmeye başladı. Kurban Bayramı'na kaç gün kaldığı ve bayramın hangi güne denk geldiği gibi bilgiler araştırılıyor. Kurban Bayramı'na kaç gün kaldı? Kurban Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor?
Ramazan Bayramının sona ermesi ile birlikte Kurban bayramına kaç gün kaldı? Merak ediliyor. Kurban Bayramı'na yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar büyükbaş ve küçükbaş hayvan üreticilerini ziyaret etmeye başladı. Kurban Bayramı, Hicrî takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan dinî bir bayramdır. Kurban Bayramı'na kaç gün kaldı? Kurban Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor?