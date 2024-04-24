Ramazan Bayramının sona ermesi ile birlikte Kurban bayramına kaç gün kaldı? Merak ediliyor. Kurban Bayramı'na yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar büyükbaş ve küçükbaş hayvan üreticilerini ziyaret etmeye başladı. Kurban Bayramı, Hicrî takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan dinî bir bayramdır. Kurban Bayramı'na kaç gün kaldı? Kurban Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor?

2024 KURBAN BAYRAMI'NA KAÇ GÜN KALDI?

Kurban Bayramı arefesi 15 Haziran gününe denk geliyor. Bayram günleri ise 16-17-18-19 Haziran günleri olacak.

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

Kurban Bayramı arefesi ve ilk günü hafta sonuna denk geliyor. Bu nedenle toplam bayram tatili beş gün olarak düşünülmektedir.