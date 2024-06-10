Arefe gününde ne oluyor? Kurban Bayramı arefe günü ne zaman, hangi ibadetler yapılır merak ediliyor. Kurban Bayramına sayılı günler kala arefe günü neler yapılmalı ve Kurban Bayramı arifesinde 1 gün oruç tutmanın sevabı araştırılıyor. Kurban Bayramı arefe günü ne zaman? Arefe gününde oruç tutulur mu, ibadetler neler? Detaylar haberimizdedir…

KURBAN BAYRAMI AREFE GÜNÜ NE ZAMAN?

Arefe Günü: 15 Haziran Cumartesi

Kurban Bayramı 1. Günü: 16 Haziran Pazar

Kurban Bayramı 2. Günü: 17 Haziran Pazartesi

Kurban Bayramı 3. Günü: 18 Haziran Salı

Kurban Bayramı 4. Günü: 19 Haziran Çarşamba

Kurban Bayramı Tatili: 20 Haziran Perşembe

Kurban Bayramı Tatili: 21 Haziran Cuma

AREFE GÜNÜ ORUÇ TUTULUR MU?

Zilhiccenin ilk dokuz günü oruç tutmak müstehap kabul edilmiştir. İsteyen tamamını tutabileceği gibi birkaç gününü de tutabilir.

Zilhicce'nin dokuzuncu günü olan Arefe gününün dinde önemli bir yeri vardır. Hz. Peygamber (s.a.s.) bugünü oruçlu geçirme ile ilgili olarak "Arefe Günü tutulacak orucun önceki ve sonraki senenin günahlarına kefaret olacağını Allah'tan ümit ediyorum." (Müslim, Sıyâm, 196-197 [1162]) buyurmuştur. Fakat hacda olanların, yapacakları ibadetleri aksatmamaları, sıkıntı ve hâlsizliğe düşmemeleri gerekçesiyle Arefe günü oruç tutmamaları daha uygundur (Ebû Dâvûd, Savm, 63 [2440]; İbn Mâce, Sıyâm, 40 [1732]).

AREFE GÜNÜ YAPILAN İBADETLER NELER?

Arefe günü sabah namazının farzından sonra teşrik tekbirleri getirilir.Teşrik tekbiri "Allâhüekber, Allâhüekber, Lâilâhe illallâhü vallâhüekber, Allâhüekber ve lillâhi'l-hamd" demektir.Arefe günü sabah namazından başlayıp, Bayramın 4. günü ikindi namazına kadar 23 vakitte, farz namazlardan sonra teşrik tekbiri getirmek vâciptir.