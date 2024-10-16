Üye Girişi
Haberler

Kurban Bayramı 2025 tarihi! Kurban Bayramı ne zaman, hangi ay?

Kurban Bayramı 2025 tarihi! Kurban Bayramı ne zaman, hangi ay?
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2025 yılında Kurban Bayramı'nın hangi tarih ve ayda olacağı merak konusu oldu. Bayramın tarihi ve ayı, dini ritüellerin yerine getirilmesi ve tatil planlarının yapılması için önem taşıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2025 yılı dini takvimine göre, Kurban Bayramı'nın tarihi merak konusu oldu. Her yıl olduğu gibi, Müslümanlar için büyük bir önem taşıyan Kurban Bayramı, hem dini vecibelerin yerine getirilmesi hem de tatil planlarının yapılması açısından dikkatle takip ediliyor. Peki, Kurban Bayramı ne zaman, hangi ay?Kurban Bayramı 2025 tarihi!

KURBAN BAYRAMI 2025 TARİHİ

2025 yılında Kurban Bayramı, 6 Haziran 2025 Cuma günü başlayacak ve 9 Haziran 2025 Pazartesi sona erecek.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı 6 Haziran günü başlayacak.

Kurban Bayramı 2025 tarihi! Kurban Bayramı ne zaman, hangi ay?

2025 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Üç Ayların Başlangıcı: 1 Ocak 2025 Çarşamba

Regaip Kandili: 2 Ocak 2025 Perşembe

Miraç Kandili: 26 Ocak 2025 Pazar

Berat Kandili: 13 Şubat 2025 Perşembe

Ramazan Başlangıcı: 1 Mart 2025 Cumartesi

Kadir Gecesi: 26 Mart 2025 Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Günü : 30 Mart 2025 Pazar

Ramazan Bayramı 2. Günü : 31 Mart 2025 Pazartesi

Ramazan Bayramı 3. Günü : 01 Nisan 2025 Salı

Arife Günü (Arafat Günü ): 5 Haziran 2025 Perşembe

Kurban Bayramının 1. Günü : 6 Haziran 2025 Cuma

Kurban Bayramının 2. Günü : 7 Haziran 2025 Cumartesi

Kurban Bayramının 3. Günü : 8 Haziran 2025 Pazar

Kurban Bayramının 4. Günü : 9 Haziran 2025 Pazartesi

Hicri Yılbaşı (1446 Yılı) : 26 Haziran 2025 Perşembe

Aşure Günü: 5 Temmuz 2025 Cumartesi

Mevlit Kandili: 3 Eylül 2025 Çarşamba

Üç Aylar Başlangıcı: 21 Aralık 2025 Pazar

Regaip Kandili: 25 Aralık 2025 Perşembe

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

Ramazan Bayramı Kurban Bayramı Soğuk Haber Kurban Eğitim Yaşam Dünya Tatil Dini

Bakanlık gıdada hile yapan firmaların listesini güncelledi! Bu markalardan uzak durun

Bakanlık gıdada hile yapan firmaların listesini güncelledi

 3 bölgemizi sallayan deprem! Şiddetli sarsıntı birçok ilde hissedildi

3 bölgemizi sallayan deprem! Vatandaşlar sokağa koştu

 5.9'luk deprem sonrası Naci Görür'den ilk açıklama

5.9'luk deprem sonrası Naci Görür'den ilk sözler
Depreme canlı yayında yayında yakalanan sunucuların panik anları

Depreme canlı yayında yakalandılar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 16 EKİM | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? Barajlarda son durum nedir? Rojin Kabaiş'in babası ne dedi? Rojin'in babası kızının ölümüyle ilgili ne söyledi? 04 nerenin plakası? 04 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? Şenol Sönmez ve Hadise sevgili mi? Hadise'nin yeni sevgilisi kim? Şenol Sönmez ile Hadise aşk mı yaşıyor? Şenol Sönmez kimdir? Şenol Sönmez kaç yaşında, nereli? Kurban Bayramı 2025 tarihi! Kurban Bayramı ne zaman, hangi ay? 03 nerenin plakası? 03 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? BİM AKTÜEL KATALOĞU 18 EKİM Bim'de hangi aktüel ürünler var? 18 Ekim Cuma günü Bim'e hangi ürünler gelecek? Altın yükselecek mi? 16 Ekim Canlı Altın Kuru! Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını ne kadar? 02 nerenin plakası? 02 plaka kodu nereye ait, hangi ilin?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.