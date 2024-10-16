Kurban Bayramı 2025 tarihi! Kurban Bayramı ne zaman, hangi ay?
2025 yılında Kurban Bayramı'nın hangi tarih ve ayda olacağı merak konusu oldu. Bayramın tarihi ve ayı, dini ritüellerin yerine getirilmesi ve tatil planlarının yapılması için önem taşıyor.
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2025 yılı dini takvimine göre, Kurban Bayramı'nın tarihi merak konusu oldu. Her yıl olduğu gibi, Müslümanlar için büyük bir önem taşıyan Kurban Bayramı, hem dini vecibelerin yerine getirilmesi hem de tatil planlarının yapılması açısından dikkatle takip ediliyor. Peki, Kurban Bayramı ne zaman, hangi ay?Kurban Bayramı 2025 tarihi!
KURBAN BAYRAMI 2025 TARİHİ
2025 yılında Kurban Bayramı, 6 Haziran 2025 Cuma günü başlayacak ve 9 Haziran 2025 Pazartesi sona erecek.
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Kurban Bayramı 6 Haziran günü başlayacak.
2025 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
Üç Ayların Başlangıcı: 1 Ocak 2025 Çarşamba
Regaip Kandili: 2 Ocak 2025 Perşembe
Miraç Kandili: 26 Ocak 2025 Pazar
Berat Kandili: 13 Şubat 2025 Perşembe
Ramazan Başlangıcı: 1 Mart 2025 Cumartesi
Kadir Gecesi: 26 Mart 2025 Çarşamba
Ramazan Bayramı 1. Günü : 30 Mart 2025 Pazar
Ramazan Bayramı 2. Günü : 31 Mart 2025 Pazartesi
Ramazan Bayramı 3. Günü : 01 Nisan 2025 Salı
Arife Günü (Arafat Günü ): 5 Haziran 2025 Perşembe
Kurban Bayramının 1. Günü : 6 Haziran 2025 Cuma
Kurban Bayramının 2. Günü : 7 Haziran 2025 Cumartesi
Kurban Bayramının 3. Günü : 8 Haziran 2025 Pazar
Kurban Bayramının 4. Günü : 9 Haziran 2025 Pazartesi
Hicri Yılbaşı (1446 Yılı) : 26 Haziran 2025 Perşembe
Aşure Günü: 5 Temmuz 2025 Cumartesi
Mevlit Kandili: 3 Eylül 2025 Çarşamba
Üç Aylar Başlangıcı: 21 Aralık 2025 Pazar
Regaip Kandili: 25 Aralık 2025 Perşembe