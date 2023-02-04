Bugün Star TV'de Kung Fu Yoga filmi ekranlara gelecek. Film başlamadan önce izleyiciler, Kung Fu Yoga konusu nedir, oyuncuları kimler? Kung Fu Yoga nerede çekildi, hangi ülke yapımı filmdir, hangi yıl çıktı? araştırması yapıyor. Peki, Kung Fu Yoga filminin konusu nedir? Kung Fu Yoga film oyuncu kadrosunda kimler var? İşte ayrıntılar...

Kung Fu Yoga (Gong fu yu jia) Stanley Tong tarafından yazılan ve yönetilen ve Jackie Chan'in oynadığı 2017 Çin aksiyon macera komedi filmi. Peki, Kung Fu Yoga konusu nedir, oyuncuları kimler? Kung Fu Yoga nerede çekildi, hangi ülke yapımı filmdir, hangi yıl çıktı?

KUNG FU YOGA NE ZAMAN, HANGİ YIL ÇEKİLDİ?

Kung Fu Yoga (Gong fu yu jia) Stanley Tong tarafından yazılan ve yönetilen ve Jackie Chan'in oynadığı 2017 Çin aksiyon macera komedi filmi. Filmin oyuncuları arasında Çinli aktörler Aarif Rahman, Lay Zhang ve Miya Muqi ve Hint aktörler Sonu Sood, Disha Patani ve Amyra Dastur yer alıyor.

Film 28 Ocak 2017 tarihinde Çin'de gösterime girdi. Nathan Wang'ın bestelediği özgün müzik ve filmin sonunda Farah Khan'ın koreografisini yaptığı bir dans gösterisi bulunmaktadır.

Jackie Chan'ın Çin'deki en yüksek gişe hasılat filmidir. Ayrıca Never Say Die (2017) filmi tarafından geçilinceye kadar Çin'deki en yüksek hasılatlı komedi filmiydi.

KUNG FU YOGA KONUSU NEDİR?

Xi'an'daki Toprak Askerler Müzesi'nde tanınmış Çinli bir arkeoloji profesörü olan Jack, Racastan Ulusal Müze Enstitüsü'nden genç Hint profesör Ashmita ve asistan Kyra ile birlikte Magadha hazinesini bulmak için takım olurlar. Tibet'in buz mağarasında hazineyle birlikte orduya ait kalıntıların da ortadan kaybolduğunu görürler. İsyankar ordu lideri Randall tarafından pusuya düşürülen ekip kaçmayı başarınca Dubai'ye gider. Dubai'de aradıkları elması bulan ekip, Hindistan'da bir dağa tırmanır ve elması anahtar gibi kullanarak gerçek hazineyi bulmaya çalışır.

KUNG FU YOGA OYUNCULARI KİMLER?

Jackie Chan .... Jack

Aarif Rahman .... Jones Lee

Lay Zhang .... Xiaoguang

Miya Muqi .... Noumin

Sonu Sood .... Randall

Disha Patani .... Ashmita

Zhang Guoli

Amyra Dastur – Kyra

Muh Bahtiar C – Thyar

David Torok

Jain kumar

Wen Jiang

Eric Tsang

Shang Yuxian

Eskindir Tesfay

Moeed Rehman .... Oxan

Godaan Kumar

Paul Philip Clark

Yuxian Shang

Jiang Wen

Guoli Zhang