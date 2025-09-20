Kuma dizisi konusu ne? Kuma dizisi hangi günler yayınlanıyor, oyuncuları kim?

Kanal 7 ekranlarında izleyiciyle buluşan yeni dizi "Kuma", kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Yayınlandığı ilk bölümlerden itibaren ilgi gören yapım, hem dramatik kurgusu hem de karakterleriyle izleyicinin ilgisini topluyor. Dizinin konusunu ve oyuncu kadrosunu merak eden izleyiciler, "Kuma dizisinin konusu nedir?", "Oyuncular kimler?" sorularına yanıt arıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

KUMA DİZİSİ KONUSU NE?

Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Kuma dizisi, izleyicilere duygu dolu bir serüven vaat ediyor. Borçlar yüzünden istemediği bir evliliğe sürüklenen onurlu bir genç kadın, Ceylan, hayatını değiştirecek bir yol ayrımında, karşısına çıkan genç iş adamı Karan'la bambaşka bir hikâyeye adım atar.

Ancak bu tesadüf, kısa sürede trajediye dönüşür. Ceylan, Karan'ın kardeşinin ölümüyle suçlanınca, umut yerini umutsuzluğa bırakır. Artık Ceylan masumiyetini kanıtlama, Karan ise kalbiyle vicdanı arasında bir yol bulma mücadelesi verecektir.

Kuma, aşk, adalet ve aile bağları ekseninde şekillenen güçlü hikayesiyle Kanal 7 izleyicilerini derinden etkilemeye hazırlanıyor.

KUMA DİZİSİ OYUNCULARI?

Emre Özmen Karan Çelikhan

Aybüke Yılmaz Ceylan Kervancıoğlu

Hilal Tüfek Sema Çelikhan

Ufuk Kaplan Kudret Çelikhan

Dorukcan Sarıduman Ferit

Aleyna Coşkun Leyla Karamusa

Burak Özen Emir Çelikhan

Özgür Onur Damar Can Yiğiter

Begüm Dokel Gonca Karamusa

Cengiz Durak Mustafa Kervancıoğlu

Sezgin Irmak Salih Çelikhan

Ozan Turan Yakup Kervancıoğlu

Zeynep Dreyfi Zuhri Nadire Engin

İlknur Yıldız Ayşe Kansu

Osman Fındık Tayyar Kervancıoğlu

Gamze Koçak Songül Kervancıoğlu

KUMA HANGİ GÜNLERYAYINLANIYOR?

Kanal 7'nin sürükleyici dizisi "Kuma", her akşam saat 19.00'da izleyicisiyle buluşuyor! Duygusal derinliği, çarpıcı hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla öne çıkan Kuma, izleyicilere her bölümde yeni bir heyecan sunuyor. Kaçırmak istemeyenler için Kuma, hafta içi her gün tam saatinde Kanal 7 ekranlarında.