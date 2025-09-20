Kuma dizisi konusu ne? Kuma dizisi hangi günler yayınlanıyor, oyuncuları kim?
Kanal 7 ekranlarında yayınlanan "Kuma" dizisi, izleyiciler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Yayın hayatına yeni başlayan dizi, hem konusu hem de oyuncu kadrosu ile merak konusu haline geldi. Peki, Kuma dizisi konusu ne? Kuma dizisi hangi günler yayınlanıyor, oyuncuları kim?
Dizinin konusunu ve oyuncu kadrosunu merak eden izleyiciler, "Kuma dizisinin konusu nedir?", "Oyuncular kimler?" sorularına yanıt arıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.
KUMA DİZİSİ KONUSU NE?
Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Kuma dizisi, izleyicilere duygu dolu bir serüven vaat ediyor. Borçlar yüzünden istemediği bir evliliğe sürüklenen onurlu bir genç kadın, Ceylan, hayatını değiştirecek bir yol ayrımında, karşısına çıkan genç iş adamı Karan'la bambaşka bir hikâyeye adım atar.
Ancak bu tesadüf, kısa sürede trajediye dönüşür. Ceylan, Karan'ın kardeşinin ölümüyle suçlanınca, umut yerini umutsuzluğa bırakır. Artık Ceylan masumiyetini kanıtlama, Karan ise kalbiyle vicdanı arasında bir yol bulma mücadelesi verecektir.
Kuma, aşk, adalet ve aile bağları ekseninde şekillenen güçlü hikayesiyle Kanal 7 izleyicilerini derinden etkilemeye hazırlanıyor.
KUMA DİZİSİ OYUNCULARI?
- Emre Özmen Karan Çelikhan
- Aybüke Yılmaz Ceylan Kervancıoğlu
- Hilal Tüfek Sema Çelikhan
- Ufuk Kaplan Kudret Çelikhan
- Dorukcan Sarıduman Ferit
- Aleyna Coşkun Leyla Karamusa
- Burak Özen Emir Çelikhan
- Özgür Onur Damar Can Yiğiter
- Begüm Dokel Gonca Karamusa
- Cengiz Durak Mustafa Kervancıoğlu
- Sezgin Irmak Salih Çelikhan
- Ozan Turan Yakup Kervancıoğlu
- Zeynep Dreyfi Zuhri Nadire Engin
- İlknur Yıldız Ayşe Kansu
- Osman Fındık Tayyar Kervancıoğlu
- Gamze Koçak Songül Kervancıoğlu
KUMA HANGİ GÜNLERYAYINLANIYOR?
Kanal 7'nin sürükleyici dizisi "Kuma", her akşam saat 19.00'da izleyicisiyle buluşuyor! Duygusal derinliği, çarpıcı hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla öne çıkan Kuma, izleyicilere her bölümde yeni bir heyecan sunuyor. Kaçırmak istemeyenler için Kuma, hafta içi her gün tam saatinde Kanal 7 ekranlarında.