Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Hababam Sınıfı sorusu sonrasında Külyutmaz Necmi karakteri araştırılmaya başlandı. Külyutmaz Necmi karakteri merak konusu oldu. Peki, Külyutmaz Necmi kimdir? Hababam Sınıfı Külyutmaz Necmi kim? Detaylar haberimizde...

KÜLYUTMAZ NECMİ KİMDİR?

Külyutmaz Necmi karakterini Ertuğrul Bilda canlandırmıştır. Birçok filmde oynamış olmasına karşın esas şöhretini Hababam Sınıfı'nda Kül Yutmaz karakteri ile elde etmiştir. Aynı zamanda Kuruntu Ailesi dizisinde Hatemi Bey karakterini canlandırmıştır. 10 Aralık 1993 senesinde 78 yaşındayken İstanbul'da hayatını kaybeden Ertuğrul Bilda, Sevimli Hırsız, Skandal, Çalıkuşu gibi eserlerde rol almıştır.

HABABAM SINIFI FİLMİ KAÇ SERİDEN OLUŞUYOR?

Hababam Sınıfı, Rıfat Ilgaz'ın Hababam Sınıfı adlı Hababam kitap serisinden uyarlanarak yapılan bir film serisidir. Serinin ilk filmi 1975 yılında yapılmış olan Hababam Sınıfı'dır. Bunu daha sonra yine 1975 yapımı olan Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı, 1976 yapımı olan Hababam Sınıfı Uyanıyor ile Hababam Sınıfı Tatilde, 1978 yapımı olan Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor ve 1981 yapımı olan Hababam Sınıfı Güle Güle filmleri izler. Serinin yeni nesil filmleri ise 2003 yapımı olan Hababam Sınıfı Merhaba, 2004 yapımı olan Hababam Sınıfı Askerde, 2005 yapımı olan Hababam Sınıfı Üç Buçuk, 2019 yapımı olan Hababam Sınıfı Yeniden ve son olarak 2020 yapımı olan Hababam Sınıfı Yaz Oyunları'dır.