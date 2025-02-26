Erdoğan'dan Özel'in komutanları hedef almasına tepki: Başkomutan olarak sesleniyorum, haddini bil

Erdoğan'dan Özel'in komutanları hedef almasına sert tepki
3. İmralı görüşmesi yarın! Heyet 7 kişi oldu, açıklama 28 Şubat'ta

3. İmralı ziyareti yarın! Heyete 4 yeni isim eklendi
Kartalkaya komisyonunda gerginlik! Bakan Ersoy gelmeyince salonu terk ettiler

Salonda o ismi göremeyen CHP'li vekiller bağır çağır masayı terk etti
Diploma polemiği bambaşka bir boyuta taşındı! Gazeteci Telat Çabuk'un ölümüyle ilgili bomba iddia

Diploma iddialarını ilk kez gündeme getiren gazeteciye ne oldu?

Kulak damlası orucu bozar mı? Diyanet'e göre kulak damlası orucu bozar mı?

Kulak damlası orucu bozar mı? Diyanet'e göre kulak damlası orucu bozar mı?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kulak damlası kullanmak orucu bozar mı? sorusu, Ramazan ayında oruç tutanlar tarafından sıkça araştırılan konular arasında yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı ise bu tür sağlıkla ilgili soruları yanıtlayarak, vatandaşları bilgilendirmeye devam ediyor. Peki, Kulak damlası orucu bozar mı? Oruçluyken kulak damlası kullanmak orucu bozar mı? İşte, detaylar…

Ramazan ayında oruç ibadetini yerine getiren vatandaşlar, sağlıkla ilgili durumların orucu etkileyip etkilemediğini merak ediyor. Özellikle kulak damlası kullanımı konusunda birçok kişi "Kulak damlası kullanmak orucu bozar mı?" sorusuna yanıt arıyor.Peki, oruçluyken kulak damlası kullanmak orucu bozar mı? Oruçluyken kulak damlası kullanılır mı? Diyanet'e göre kulak damlası orucu bozar mı? İşte, bu konuya dair detaylı bilgiler…

DİYANET'E GÖRE KULAK DAMLASI KULLANMAK ORUCU BOZAR MI?

Oruç, tan yerinin ağarmasından güneş batana kadar yemekten, içmekten ve orucu bozan diğer durumlardan uzak durmayı gerektirir. Bu bağlamda, kulak damlası gibi tedavi amaçlı kullanılan ilaçların oruca etkisi sıkça sorulmaktadır. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklamalarına göre, kulak damlası doğrudan mideye ulaşmadığı için orucu bozmaz. Ancak, kulak zarında delik bulunması ve damlanın mideye ulaşma ihtimali söz konusu olduğunda durum farklılık gösterebilir.

Kulak damlası orucu bozar mı? Diyanet'e göre kulak damlası orucu bozar mı?Kulak damlası orucu bozar mı

Kulak zarı sağlam olan kişiler için damlanın sadece dış kulak yolunda kalması nedeniyle orucu bozmadığı belirtilmektedir. Ancak, kulak zarında delik bulunması durumunda, damlanın iç kulağa ve oradan mideye geçme ihtimali nedeniyle ihtiyatlı davranılması önerilmektedir. Bu gibi durumlarda, dinî otoritelerden veya uzmanlardan bireysel görüş alınması faydalı olabilir.

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
img

Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ını görenler tanıyamıyor
img

Valiliğe çağrı yaptılar! Bir ilimizdeki sürücüler canından bezdi
img

Son ankette Erdoğan ikisine de rakip oldu! Çıkan sonuç enteresan
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP'den ihraç edilen Lütfü Savaş, Üsküdar Üniversitesi'nde işe başladı

Lütfü Savaş, özel üniversitede hoca oldu
Galatasaray efsanesinden Mourinho'ya destek: Babam nasıl ırkçı olabilir

Galatasaray efsanesinden Mourinho'ya destek
Kripto para yatırımcısı, 500 dolar kaybettikten sonra canlı yayında intihar etti

Kripto para yatırımcısı, canlı yayında intihar etti
Vahşi balina, kadın eğitmeni kafasını kopararak öldürdü

Vahşi balina, kadın eğitmeni kafasını kopararak öldürdü
Başsavcılıktan 'İmamoğlu' açıklaması: Belgenin geri alınması dahil tüm tedbirlerin alınması istendi

Başsavcılıktan İmamoğlu'nun diplomasına ilişkin yeni açıklama
MHP'li İzzet Ulvi Yönter, Sedat Peker'in yaptığına duyarsız kalamadı

Bahçeli'nin sağ kolu Sedat Peker'in yaptığına tepkisiz kalamadı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.