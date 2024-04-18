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Kül Masalı 9. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 18 Nisan Kül Masalı yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?

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Kül Masalı dizisi takipçileri yeni bölümü heyecanla takip ederken Kül Masalı 9. Bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediyor. Peki, Kül Masalı 8. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 18 Nisan Kül Masalı yeni ölüm izleme linki var mı?

Kül Masalı dizisi takipçileri yeni bölümü heyecanla takip ederken Kül Masalı 9. Bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediyor. Peki, Kül Masalı 9. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 18 Nisan Kül Masalı yeni ölüm izleme linki var mı?

KÜL MASALI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Jale'nin cinayet suçlaması sebebiyle gözaltına alınması Giraylı köşkünde bir bomba etkisi yaratır. Cemil, Arat ve Jale'nin verdiği ifadeler üzerine yeterli kanıtı olmadığı için onları bırakmak zorunda kalır. Ancak elde ettiği bu yeni ve önemli bilginin peşini bırakmaya hiç niyeti yoktur. Tufan'ın söylediklerinden etkilenen Behiye ablasını Arat'a karşı uyarmak ister. Son yaşadığı olayın etkisiyle Arat'a güvenmeyi seçen Özge Behiye'nin uyarılarını ciddiye almaz. Jale'nin sakladığı korkunç sırrı öğrenen Neveser büyük hayal kırıklığı yaşar. Artık Jale'ye olan bakış açısı tamamen değişmiştir. Evdeki en büyük müttefiğini kaybeden Jale ise iyice köşeye sıkışmıştır. Köşkte kalabilmek uğruna ruhunda derin yaralar açan, çocukluk kabuslarıyla tekrar yüzleşmek zorunda kalır. Arat ise Jale'nin yalanlarını gün yüzüne çıkarmak için yeni bir yol izlemeye karar verir. Böylece kaza gecesi yaşananlar yavaş yavaş su yüzüne çıkmaya başlar. Jale ile yüzleşmeye karar veren Erhan onu evine davet eder. Erhan'ın Jale hakkında bildikleri Avrupada geçirdiği yıllardan çok daha fazlasıdır. Erhan Jale'nin en büyük sırrını ifşa ederken beş yıl öncesinden gelen tehlikeli bir düşman Özge'yle görüşmek için Giraylı köşkünü ziyaret eder. Ansızın ortaya çıkan bu davetsiz misafir Özge'nin Arat'a olan tüm inancını kökünden sarsmak üzeredir.


KÜL MASALI 9. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kül Masalı 9. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Güncel gelişmeler için sayfamızı takip edebilirsiniz.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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