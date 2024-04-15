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Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 21. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 15 Nisan Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?

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Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisi takipçileri yeni bölümü heyecanla takip ederken Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 21. Bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediyor. Peki, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 21. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 15 Nisan Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni ölüm izleme linki var mı?

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Selahaddin, en başından beri hayatta olduğuna inandığı Sultan Nureddin'i bulmuş ve onu kurtardıktan sonra Zengi Devletinin içine düştüğü kaosu fırsat bilip Şam'ı ele geçirmek için haçlı ordusuyla harekete geçen Viktorya'nın önüne korkusuzca çıkmıştır. Büyük bir haçlı ordusunun ortasında kalan Selahaddin ve Sultan Nureddin onların karşısında korkusuzca direnirken ömer Mella'nın gelişiyle bütün kozlar Selahaddinlere geçer. ömer Mella ve Selahaddin'in önceden kurdukları plan onları bu ölüm çemberinden kurtarırken Viktorya adeta çılgına döner. Bir kez daha kaybetmiştir. Nureddin'in yokluğunda ipleri eline geçiren ve sultanlığını ilan eden Mevdud, ona karşı gelen Melike Hatun başta olmak üzere Şirkuh ve İsfahani için hüküm verir. Melike saraydan sürülecek Şirkuh ve İsfahani de idam edilecektir. İdam gerçekleşeceği an Sultan Nureddin'in saraya dönüşü şok etkisi yaratır. Sultan Nureddin yokluğunda kargaşaya sebep olan ve devleti zor duruma sokan Mevdud ve Melike'den çok sert bir şekilde hesap sorar. Yaşadıkları kaostan kurtulan Selahaddin, vakit kaybetmeden yönünü Gazze'ye çevirir. Selahaddin Gazze'yi almak için planlarını kurarken Avram da Şam'ı almak için büyük bir ordu tertip ederek harekete geçer. Bu durum sadece Selahaddin'i değil Viktorya ve Gregor'u da harekete geçirir. Avram'ın gücünü ahit sandığından aldığını bilen Selahaddin bu defa yok etmek için sandığın peşine düşer. Sandığın peşine düşen sadece Selahaddin değil Gregor da olacaktır. Selahaddin ahit sandığını alarak devleti büyük bir tehlikeden kurtarabilecek midir? Gregor'la ahit sandığı için girişeceği ölümüne mücadelede Gregor'u alt edip; ondan intikamını almayı başarabilecek midir? Yıkıcı eylemleriyle birçok tehlikeye sebep olan Avram, gücüne güç katmak için nasıl bir yol izleyecektir? Selahaddin, Gazze'yi hedeflerken karşısına savaşacağı yeni düşman kim olacaktır?

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 21. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 21. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Güncel gelişmeler için sayfamızı takip edebilirsiniz.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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