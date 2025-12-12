Haberler

Kuaförde dehşet! 14 yaşındaki çocuk bu hale geldi

Kuaförde dehşet! 14 yaşındaki çocuk bu hale geldi
Güncelleme:
İstanbul Kağıthane'de kuaförün mutfak bölümünde ocağın üstünde unutulan çaydanlığın patlaması sonucu yangın çıktı. Buzdolabına da sıçrayan yangını söndürmek isteyen Engin Buğra İskender (14) ağır yaralandı. Vücudunda üçüncü derece yanık oluşan ve Ocak ayından beri tedavi görüyor.

  • Kağıthane'de bir kuaförde çaydanlığın patlaması sonucu çıkan yangında 14 yaşındaki Engin Buğra İskender ağır yaralandı.
  • Engin Buğra İskender'in vücudunda üçüncü derece yanıklar oluştu ve Ocak ayından bu yana tedavi gördü.
  • Engin Buğra İskender'in tedavisi tamamlandı ve 2 yıl sonra estetik ameliyat olacağı öğrenildi.

Kağıthane'de bir kuaförün mutfak bölümünde ocağın üzerinde unutulan çaydanlığın patlaması sonucu çıkan yangında, alevlerin buzdolabına sıçramasıyla 14 yaşındaki Engin Buğra İskender ağır yaralandı. Vücudunda üçüncü derece yanıklar oluşan ve Ocak ayından bu yana tedavi gören İskender, yaşadığı dehşet anlarını anlattı.

ÇAYDANLIK PATLADI, ÇOCUK ALEVLER İÇİNDE KALDI

Olay, 12 Ocak Pazar günü saat 20.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre akşam saatlerinde arkadaşlarıyla kuaförde vakit geçiren Engin Buğra İskender, çay demlemek için çaydanlığa su koydu. Ancak çocuk arkadaşlarıyla sohbete dalıp çaydanlığı ocakta unuttu. Ocaktaki çaydanlığın patlaması sonucu mutfakta yangın çıktı. Buzdolabına da sıçrayan yangının büyümesi üzerine Engin Buğra İskender, lavabodan su alıp yangını söndürmek istedi; ancak büyüyen yangın çocuğun kıyafetlerine sıçradı.

ÇOCUK AĞIR YARALANDI

Çocuk üstünde eriyen kıyafetlerin vücuduna yapışması sonucu ağır yaralandı. Arkadaşlarının dışarı çıkardığı Engin Buğra İskender, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla önce Sarıyer Çayırbaşı Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan çocuk ilk tedavisinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Vücudunda üçüncü derece yanık oluşan çocuğun bilincinin kapalı, durumunun ağır olduğu öğrenildi.

ÇAYDANLIK PATLAYIP BUZDOLABINI YAKTI

İtfaiye ekipleri kuaförde çıkan yangını söndürdü. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması sonrası yaptığı kontrollerde, ilk belirlemelere göre çaydanlıktan başlayan yangının buzdolabına sıçrayarak büyüdüğü tespit edildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

"ÇIKMAYA ÇALIŞIRKEN KAPI SIKIŞTI YANDIM"

Yangın nedeniyle vücudunda yanıklar oluşan Engin Buğra İskender o anları anlattı. İskender, "Ben tıraş yaparken kahve makinesinden yangın çıkıyor. Yangın çıkınca bağırışmalar olunca ben arkaya koşuyorum. Sonra yangını söndürmeye çalışırken siyah bir duman oluyor, tuvalete kaçıyorum. Sonra duman basınca ben çıkmaya çalışırken kapı sıkışıyor. Kapı sıkışınca da biraz yanıyorum. Sonrasında buzdolabı patlıyor. Patlayınca da kapıyı kırıyorlar öyle çıkabiliyorum" dedi.

"HIZLI BİR İYİLEŞME SÜRECİNE GİRDİ"

Tedavisi 1 ay önce tamamlanan İskender, normal hayatına döndü. Çocuğun tedavisini yapan doktor Ayşegül Aksu ise, "Engin çocuğumuz yaklaşık 20 gün önce bize geldi. Yüzüyle ilgili egzozom yapıldı, vücuduyla ilgili steroid enjeksiyon yapıldı. Şimdi Ankara'ya döndüğümüzde parmakları açılacak, ameliyata girecek. En önemlisi de yanık bası giysisinin ölçüsü alındı, teslim ettik. Yanık bası giysisini de giyiyor. Artık çocuğumuz hızlı bir şekilde iyileşmeye girdi. Tahmin ediyoruz 6 ay sonra çok güzel öncesi sonrası fotoğraflarla artık Engin mutluluğunu sen paylaşırsın" ifadelerini kullandı. Engin Buğra İskender'in 2 yıl sonra estetik ameliyat olacağı da öğrenildi.

Yorumlar (1)

Fatih Voka:

