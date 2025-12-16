Krizi fırsata çevirdi, patlayan suda aracını yıkadı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle su borusu patladı.

KRİZİ FIRSATA ÇEVİRDİ

Uzun süre müdahale edilmemesi nedeniyle yolda su birikintileri oluşurken, dikkat çeken bir olay yaşandı. Bir vatandaş, aracıyla defalarca akan suyun içinden geçip aracını yıkadı.

O ANLAR KAMERADA

O anlar ise kameraya yansıdı. Öte yandan, su borusundaki arızaya ekiplerin daha sonra müdahale ettiği öğrenildi.