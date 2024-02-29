Kral Charles'ın kuzeni Lady Gabriella Kingston'ın eşi Thomas Kingston'un evinde ölü olarak bulundu. Kingston'un ölümüyle ilgili şüpheli bir durum bulunmazken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Peki, Kraliyet Ailesi damadı Thomas Kingston öldü mü? Ölüm nedeni ne? Detaylar haberimizde...

THOMAS KINGSTON ÖLDÜ MÜ?

45 yaşındaki Kingston, pazar akşamı Cotswolds'taki evinde ölü bulundu. Olay yerine kısa bir süre sonra acil servis ekipleri çağrıldı. Ölüm sebebinin belirlenmesi için bir soruşturma yapılacak, ancak şüpheli bir durum bulunmamakta ve başka herhangi bir tarafın dahil olduğuna dair bir kanıt bulunmamaktadır.

Lady Gabriella, yeğeni Isabella Windsor'un ardından İngiliz tahtının 56. sırasında yer alıyor. Lady Gabriella, Bay Martin ve Bayan Jill Kingston, Bayan Joanna Connolly ve Bayan Emma Murray adına yapılan bir açıklamada şunlar belirtildi: "Sevgili eşimiz, oğlumuz ve kardeşimiz Thomas Kingston'un vefatını en derin üzüntümüzle duyuruyoruz. Tom, tanıyan herkesin hayatını aydınlatan olağanüstü bir adamdı. Ölümü, tüm aileyi büyük bir şok olarak vurdu ve geçişini yas tutarken gizliliğimize saygı göstermenizi rica ediyoruz."